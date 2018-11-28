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12:01 (мск), источник: Ведомости

ВТБ назвал абсурдом сообщение Reuters о кредите ЦАР на $12 млрд

Банк ВТБ назвал абсурдом сообщение агентства Reuters о выдаче кредита Центральноафриканской Республике (ЦАР) на $12 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

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Источник: Reuters

Агентство Reuters в поисках конспирологических версий дошло до абсурда, говорится в сообщении ВТБ: «Мы сразу объяснили, что речь идет о технической ошибке при кодировании стран». Банк выразил благодарность Reuters «за столь внимательное чтение отчетности».

ВТБ в заявлении подчеркнул, что не ведет никаких операций с ЦАР, и призвал журналистов не плодить «дутые сенсации, основанные на технических ошибках».
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ВТБ выдал ЦАР кредит $12 млрд, о чем говорилось в отчетности банка, но потом банк назвал это ошибкой, сообщил ранее Reuters. Скорее всего, это случай ошибки в системе при кодировании стран, приводило агентство ответ ВТБ на свой запрос. Представитель правительства ЦАР в разговоре с Reuters сказал, что не знает ничего об этом кредите.

Теперь ВТБ направит исправленную отчетность в Центробанк в среду и позже разместит на сайте, уточняется в сообщении.

В ноябре Reuters первый написал о том, что ВТБ могла выдать кредит компании Катарскому инвестфонду QIA на приобретение акций «Роснефти». Агентство сообщило это со ссылкой на десять человек. После этого ВТБ предложил пари российским и иностранным средствам массовой информации: если сведения о кредите QIA окажутся некорректными, СМИ должны выплатить банку по 1 млрд руб.

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