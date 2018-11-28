Банки разъяснили условия блокировки

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Оправдываться за каждый рубль не нужно. Банки опровергли информацию о том, что они просят обосновать переводы даже в тысячу рублей. Накануне СМИ рассказали, что некоторые кредитные организации блокируют трансакции клиентов на небольшие суммы и требуют документы, подтверждающие законность перевода. Тема стала одной из главных в соцсетях, а банкам пришлось объясняться. «Ъ FM» решил выяснить, в каких случаях банк блокирует переводы с карты на карту, и может ли он запрашивать у клиента дополнительную информацию? Подробности — у Григория Колганова.

Это был, конечно, не «черный» вторник, но в интернете банкам устроили «темную». «Не много ли они на себя берут?» — возмущались пользователи соцсетей. И все в ответ на публикацию «Известий» о трех москвичах, которые переводили с карты на карту всего тысячу рублей, а нарвались на многочасовые объяснения с банками и угрозы блокировки «пластика». Упоминались Сбербанк, Тинькофф-банк и Бинбанк.

Во всех трех организациях заявили, что никаких расследований с запросами документов из-за тысячерублевых переводов не проводят.

А в Бинбанке уточнили, что если и блокируют конкретные операции, то только для защиты клиента от мошенников. Об этом «Ъ FM» сообщила сотрудник пресс-службы группы «Открытие» Евгения Прядко: «Бинбанк не вводил какие-либо дополнительные требования клиентам, осуществляющим P2P-переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если есть подозрение, что она совершена без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента».

Получается, банки все-таки могут заморозить даже скромный денежный перевод?

Младший директор агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский напоминает: недавно вступил в силу закон, по которому кредитная организация обязана приостановить на два дня подозрительную операцию. Правда, для этого трансакция должна быть действительно нетипичной для клиента.

Например, раньше он посещал «Пятерочку» в Москве, а тут дорогой ресторан на другом континенте. Соответственно, банк имеет право, заблокировав ваш платеж, попросить какие-то объяснения, чтобы убедиться, что его совершили вы. Вячеслав Путиловский​​​​​​​ младший директор агентства «Эксперт РА»

Правда, система не всегда работает, как должна. У москвички Натальи заблокировали небольшой перевод близкому родственнику, и на решение проблемы ушло несколько минут. А вот когда потребовалась настоящая защита от мошенников, ничего не помогло. «Я сделала обычный перевод, и пришло сообщение: “Перевод заблокирован, перезвоните в банк”. Буквально 10−15 минут, перевод ушел. Но что самое интересное, когда у меня был действительно случай с мошенниками, когда я сделала перевод, и потом мне понадобилось его откатить, ничего не получилось. То есть вся эта история работает на добросовестных переводах, а какие-то мошеннические активности все проходят на ура», — заявила Наталья.

В любом случае разморозка сомнительного перевода решается по звонку, без письменных объяснений. А могут ли банки все же запрашивать документы, подтверждающие законность трансакции?

Да, если клиента подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма, отвечает независимый аналитик, бывший сотрудник крупного банка Антон Шабанов. Но эта норма распространяется на операции, заметно превышающие тысячу рублей, пояснил эксперт: «Например, с одного счета на другой, неважно куда, переводятся крупные суммы денег, начиная хотя бы от 100 тыс. руб., хотя, на самом деле, пределом в официальных документах стоит 300 тыс. руб. Если вот такая сумма переводится без обоснования платежа, банк может заблокировать этот перевод полностью и запросить у вас информацию о том, почему вы его делаете, откуда вы взяли деньги, куда они пойдут в дальнейшем и так далее».

Чем же можно объяснить резонансные истории из прессы о проблемах с переводом тысячи рублей? Возможно, это эксцесс исполнителей — клерки усердствуют, надеясь, например, на премии. Что делать в таких случаях? Центробанк посоветовал жаловаться в его интернет-приемную. Но у пользователей соцсетей есть другой рецепт — они уже готовы вернуться к расчетам наличностью.

По данным Национальной системы платежных карт, с начала года россияне перевели друг другу более 3,5 млрд руб. Это в полтора раза больше, чем за весь 2017 год.