Банки разъяснили условия блокировки
В каких случаях могут прервать трансакцию.
В каких случаях могут прервать трансакцию.
Оправдываться за каждый рубль не нужно. Банки опровергли информацию о том, что они просят обосновать переводы даже в тысячу рублей. Накануне СМИ рассказали, что некоторые кредитные организации блокируют трансакции клиентов на небольшие суммы и требуют документы, подтверждающие законность перевода. Тема стала одной из главных в соцсетях, а банкам пришлось объясняться. «Ъ FM» решил выяснить, в каких случаях банк блокирует переводы с карты на карту, и может ли он запрашивать у клиента дополнительную информацию? Подробности — у Григория Колганова.
Это был, конечно, не «черный» вторник, но в интернете банкам устроили «темную». «Не много ли они на себя берут?» — возмущались пользователи соцсетей. И все в ответ на публикацию «Известий» о трех москвичах, которые переводили с карты на карту всего тысячу рублей, а нарвались на многочасовые объяснения с банками и угрозы блокировки «пластика». Упоминались Сбербанк,
А в Бинбанке уточнили, что если и блокируют конкретные операции, то только для защиты клиента от мошенников. Об этом «Ъ FM» сообщила сотрудник
Младший директор агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский напоминает: недавно вступил в силу закон, по которому кредитная организация обязана приостановить на два дня подозрительную операцию. Правда, для этого трансакция должна быть действительно нетипичной для клиента.
Например, раньше он посещал «Пятерочку» в Москве, а тут дорогой ресторан на другом континенте. Соответственно, банк имеет право, заблокировав ваш платеж, попросить
какие-тообъяснения, чтобы убедиться, что его совершили вы.
Правда, система не всегда работает, как должна. У москвички Натальи заблокировали небольшой перевод близкому родственнику, и на решение проблемы ушло несколько минут. А вот когда потребовалась настоящая защита от мошенников, ничего не помогло. «Я сделала обычный перевод, и пришло сообщение: “Перевод заблокирован, перезвоните в банк”. Буквально 10−15 минут, перевод ушел. Но что самое интересное, когда у меня был действительно случай с мошенниками, когда я сделала перевод, и потом мне понадобилось его откатить, ничего не получилось. То есть вся эта история работает на добросовестных переводах, а
Да, если клиента подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма, отвечает независимый аналитик, бывший сотрудник крупного банка Антон Шабанов. Но эта норма распространяется на операции, заметно превышающие тысячу рублей, пояснил эксперт: «Например, с одного счета на другой, неважно куда, переводятся крупные суммы денег, начиная хотя бы от 100 тыс. руб., хотя, на самом деле, пределом в официальных документах стоит 300 тыс. руб. Если вот такая сумма переводится без обоснования платежа, банк может заблокировать этот перевод полностью и запросить у вас информацию о том, почему вы его делаете, откуда вы взяли деньги, куда они пойдут в дальнейшем и так далее».
Чем же можно объяснить резонансные истории из прессы о проблемах с переводом тысячи рублей? Возможно, это эксцесс исполнителей — клерки усердствуют, надеясь, например, на премии. Что делать в таких случаях? Центробанк посоветовал жаловаться в его
Читайте также: