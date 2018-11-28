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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиабилеты гонятся за ценой керосина

«Аэрофлот» опять поднял топливный сбор.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот» уже второй раз за год повысил топливный сбор на внутренних рейсах — теперь на 200 руб. Решение в авиакомпании объясняют ростом стоимости авиакеросина более чем на 30% за девять месяцев с начала года. Совокупный убыток отрасли по итогам трех кварталов от увеличения цен на топливо в отрасли ранее оценивали в 19 млрд руб.

Авиакомпании продолжают перекладывать в стоимость билетов скачки цен на авиакеросин. 26 июля «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» уже повышали на 200−400 руб. топливные сборы на внутренних рейсах. Теперь «Аэрофлот» с 27 ноября поднял сбор еще на 200 руб., следует из информации на сайте перевозчика. Это повышение затронет билеты эконом- и комфорт-классов (более дорогой вариант экономтариф). В бизнес-классе топливный сбор составляет 200% от уровня эконома и комфорта, то есть повышение составит здесь 400 руб. на билет.

Увеличение топливного сбора в «Аэрофлоте» объясняют «экстремальным» ростом стоимости авиакеросина.

За девять месяцев стоимость тонны авиатоплива в РФ в среднем выросла более чем на 30%, а в третьем квартале рост цен лишь ускорился, сообщили в авиакомпании.

Отметим, что в ноябре цены на авиакеросин в российских аэропортах, по данным Росавиации, выросли в среднем на 2,2%. В Московском авиаузле наибольший скачок цен был во Внуково — на 5,5%. При этом в отдельных российских аэропортах, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, рост цен на керосин за месяц оценивается в 20%. На этом фоне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой увеличить для авиакомпаний налоговый вычет из акциза на топливо.

Совокупный убыток отрасли по итогам трех кварталов в АЭВТ оценили в 19 млрд руб., что в авиакомпаниях считают крайне тревожным симптомом: высокий летний сезон отрасль традиционно заканчивала с прибылью.

По итогам первого полугодия расходы на авиакеросин группы «Аэрофлот» увеличились в годовом выражении почти на 40%, до 78 млрд руб.

В связи с этим компании пришлось скорректировать бюджет и снизить годовой прогноз по прибыли.

Ольга Никитина.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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