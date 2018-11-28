В России появится новый ипотечный стандарт

Источник: Известия

Разработкой документа занимается «Дом. РФ» с привлечением специалистов Банка России и участников рынка ипотечного кредитования («Известия» ознакомились с текущей версией). В стандарте, среди прочего, описываются варианты помощи попавшим в сложные ситуации заемщикам, а также механизм досудебного урегулирования споров.

Финальная версия проекта должна появиться в конце 2018 — начале 2019 года. Банки неоднозначно оценивают инициативу. С одной стороны, они опасаются роста расходов и стоимости услуг.

С другой, кредитные организации ожидают повышения уровня финансовой грамотности жителей РФ и того, что в будущем к ним придут ответственные заемщики, которые не будут бояться потерять жилье при минимальной просрочке платежа, а значит, поддержат качество кредитного портфеля.