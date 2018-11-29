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02:48 (мск), источник: Известия

В России начнут пускать в самолет по смартфону

Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны. Об этом «Известиям» рассказали в МВД, согласовавшем соответствующий приказ Минтранса.

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Источник: Известия

Документ позволит устранить существующие в настоящее время пробелы в законе. В нем электронный посадочный талон приравнивается к распечатанному на бумаге. При этом у путешествующих проверяют штамп о прохождении досмотра на бумажном билете.

Аэропорты поддерживают инициативу. В некоторых из них уже установлены турникеты для обработки посадочных талонов в электронном виде.

По мнению экспертов, новшество отразится на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.

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