Полеты во сне и на Луну
Россия обозначает свою стратегию в космосе до 2030 года.
Россия обозначает свою стратегию в космосе до 2030 года.
Как стало известно «Ъ», «Роскосмос» актуализировал государственную политику в области космической деятельности. Соответствующие поручения президент Владимир Путин дал в июле 2018 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года.
О том, что «Роскосмос» разработал обновленный проект «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу», «Ъ» сообщили несколько источников в госкорпорации и аппарате правительства. По их словам, документ разработан по поручению Владимира Путина от 28 июля 2018 года, которое он дал после встречи с руководством госкорпорации «Роскосмос». Предыдущую версию основ космической политики президент утвердил еще в апреле 2013 года, она давно требовала обновления, подчеркнули собеседники «Ъ». Свои предложения по поправкам к документу предлагалось направить пяти министерствам и ведомствам: Минобороны, Минкомсвязи, Росгидромету, Минэкономики и Российской академии наук (РАН). На данный момент проект согласован со всеми департаментами и руководством «Роскосмоса», добавил один из отраслевых собеседников «Ъ». В госкорпорации комментировать документ отказались.
В проекте, с которым ознакомился «Ъ», предлагается расширить приоритеты госполитики в космической области. Так, помимо гарантированного доступа страны в космос со своей территории важнейшим вопросом предлагается считать повышение конкурентоспособности отечественных космических продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках.
В число приоритетов добавлено развитие
Основы госполитики пополнятся дополнительно прописанными «направлениями реализации» обозначенных выше приоритетов. Особо выделены создание перспективных средств выведения, развертывание орбитальных группировок космических аппаратов различного назначения; реализация научных программ, исследования Луны, а также других планет и тел системы; эффективное использование Международной космической станции и создание корабля нового поколения для обеспечения к 2030 году пилотируемых пусков на Луну.
Из проекта предложено убрать запуски с помощью украинских ракет «Зенит». Особое внимание уделяется поддержанию и созданию наземной инфраструктуры для обеспечения пусков российских носителей «Протон», «Союз» и «Ангара», а также перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива. В новой редакции документа актуализированы задачи «Роскосмоса» по модернизации и оснащению космодрома Восточный к 2020 году. Среди них — начало создания там ракетных комплексов с
Тут отдельно упоминается Китай, сотрудничество с которым позволяет расширить возможности международной кооперации и компенсировать риски от снижения уровня контактов с западными странами, а также Индия как «один из наиболее амбициозных космических игроков». В этой же части важным называется поддержание контактов в рамках ИКАО и ВМО и развитие международного сегмента ГЛОНАСС.
По информации «Ъ», в ближайшее время документ рассмотрят в правительстве и в случае отсутствия замечаний утвердят новую редакцию стратегии. Также предложено заняться «поддержанием национальной безопасности путем совершенствования уровня планирования и реализации программ развития
Александра Джорджевич, Иван Сафронов