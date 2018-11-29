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18:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Полеты во сне и на Луну

Россия обозначает свою стратегию в космосе до 2030 года.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», «Роскосмос» актуализировал государственную политику в области космической деятельности. Соответствующие поручения президент Владимир Путин дал в июле 2018 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года.


О том, что «Роскосмос» разработал обновленный проект «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу», «Ъ» сообщили несколько источников в госкорпорации и аппарате правительства. По их словам, документ разработан по поручению Владимира Путина от 28 июля 2018 года, которое он дал после встречи с руководством госкорпорации «Роскосмос». Предыдущую версию основ космической политики президент утвердил еще в апреле 2013 года, она давно требовала обновления, подчеркнули собеседники «Ъ». Свои предложения по поправкам к документу предлагалось направить пяти министерствам и ведомствам: Минобороны, Минкомсвязи, Росгидромету, Минэкономики и Российской академии наук (РАН). На данный момент проект согласован со всеми департаментами и руководством «Роскосмоса», добавил один из отраслевых собеседников «Ъ». В госкорпорации комментировать документ отказались.

В проекте, с которым ознакомился «Ъ», предлагается расширить приоритеты госполитики в космической области. Так, помимо гарантированного доступа страны в космос со своей территории важнейшим вопросом предлагается считать повышение конкурентоспособности отечественных космических продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

В число приоритетов добавлено развитие государственно-частного партнерства, а также совершенствование взаимодействия с институтами развития и субъектами малого и среднего предпринимательства и выполнение международных обязательств.

Если раньше приоритетом считалась подготовка пилотируемых полетов к «планетам и другим телам Солнечной системы», то теперь речь идет прежде всего об окололунном пространстве и Луне, а затем и других объектах в космосе.

Основы госполитики пополнятся дополнительно прописанными «направлениями реализации» обозначенных выше приоритетов. Особо выделены создание перспективных средств выведения, развертывание орбитальных группировок космических аппаратов различного назначения; реализация научных программ, исследования Луны, а также других планет и тел системы; эффективное использование Международной космической станции и создание корабля нового поколения для обеспечения к 2030 году пилотируемых пусков на Луну.

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Из проекта предложено убрать запуски с помощью украинских ракет «Зенит». Особое внимание уделяется поддержанию и созданию наземной инфраструктуры для обеспечения пусков российских носителей «Протон», «Союз» и «Ангара», а также перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива. В новой редакции документа актуализированы задачи «Роскосмоса» по модернизации и оснащению космодрома Восточный к 2020 году. Среди них — начало создания там ракетных комплексов с ракетами-носителями тяжелого класса, тяжелого класса повышенной грузоподъемности и сверхтяжелого класса, а также проведение разработок по перспективным космическим ракетным комплексам, в том числе среднего класса нового поколения и сверхтяжелого класса. Начать их использовать предполагается до 2030 года для осуществления запусков космических аппаратов по различным программам. Важным нововведением считается и обеспечение к 2030 году «глобального, круглосуточного и всепогодного мониторинга» территории РФ за счет развертывания полномасштабной группировки космических аппаратов, развитие орбитального построения и обновления штатного состава орбитальной группировки системы ГЛОНАСС с переходом к использованию аппаратов нового поколения, а также реализация проекта «Цифровая Земля».

В проекте документа особое внимание предлагается уделить международному сотрудничеству, в частности, «в интересах компенсации негативных последствий санкционных ограничений» с крупнейшими развивающимися космическими державами.

Тут отдельно упоминается Китай, сотрудничество с которым позволяет расширить возможности международной кооперации и компенсировать риски от снижения уровня контактов с западными странами, а также Индия как «один из наиболее амбициозных космических игроков». В этой же части важным называется поддержание контактов в рамках ИКАО и ВМО и развитие международного сегмента ГЛОНАСС.

По информации «Ъ», в ближайшее время документ рассмотрят в правительстве и в случае отсутствия замечаний утвердят новую редакцию стратегии. Также предложено заняться «поддержанием национальной безопасности путем совершенствования уровня планирования и реализации программ развития ракетно-космической техники».

Александра Джорджевич, Иван Сафронов

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