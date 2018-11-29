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05:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МС-21 увяз в узлах

Доработка самолета сдвигает его сертификацию на год.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», среднемагистральные российские самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года. По просьбе разработчика — корпорации «Иркут» — сертификация МС-21 в России отложена более чем на год, на июль 2020 года. В Европе самолет получит сертификат не раньше конца 2021 года, при этом Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), видимо, не признает результаты российских испытаний. В таком случае, по данным «Ъ», Росавиация применит зеркальные меры — откажется признавать сертификаты EASA на импортную авиатехнику.

Сертификация самолета МС-21 Росавиацией перенесена с мая 2019 года на июль 2020 года, рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией, и подтвердили в агентстве. Сертификация самолета в EASA сдвинута на декабрь 2021 года. По данным «Ъ», инициаторами переноса стал разработчик МС-21 — АО «Корпорация “Иркут”» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), — объявивший об этом представителям Росавиации и EASA на встрече менеджеров проекта.

«Росавиация проинформирована о сдвиге письмом корпорации “Иркут”, — сказали в ведомстве.— Сроки получения сертификата определяет заявитель, задача сертифицирующего органа — дать оценку соответствия нормам типовой конструкции воздушного судна». Два топ-менеджера авиапрома уточнили, что причина опоздания «в чисто производственной плоскости». «Нужно чуть больше времени на комплексные испытания отдельных узлов и агрегатов машины», — добавил один из них.

Речь идет о выдаче сертификата типа — базового документа, подтверждающего соответствие воздушного судна нормам летной годности. Без сертификата корпорация «Иркут» не может выпустить МС-21 на рынок.

Согласно ноябрьскому отчету Счетной палаты, на создание МС-21 потрачено 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб. и может дополнительно вырасти («Ъ» писал об этом 5 октября).

Источник в Росавиации подчеркнул, что «Иркут» не выдерживает сроки, исходно зафиксированные в графике. Другой источник «Ъ», знакомый с ходом сертификации, рассказал, что 20 ноября в Минпромторге прошло совещание по новым срокам испытаний и работ (там не ответили «Ъ»).

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В самом «Иркуте» говорят, что сейчас два МС-21 проходят летные сертификационные испытания, сборка и монтаж систем третьего самолета завершены. В ОАК уточняют, что поставка первых МС-21 будет произведена в 2020 году (раньше речь шла о 2019 годе). «Испытания скомплексированы так, чтобы обеспечить необходимый темп, в плановые сроки получить сертификат типа и начать поставки, как предусматривает контракт со стартовым заказчиком», — сообщили там. Якорный заказчик — «Аэрофлот», который должен получить 50 МС-21 за $5 млрд через лизинговую компанию «Авиакапитал-Сервис» (входит в «Ростех»). В «Аэрофлоте» не ответили на вопросы «Ъ».

Возможны и другие задержки: источник «Ъ» в отрасли утверждает, что на сентябрьской встрече EASA заявило об отказе признавать результаты сертификации Росавиации. Если EASA не изменит решение, «Иркуту» придется оплачивать цикл испытаний (несколько сотен вылетов) в Европе, поясняет он. Но в Росавиации говорят, что «оснований для таких заявлений нет».

«Российская сторона продолжает работать по правилам, хорошо известным EASA, — отметили в агентстве.— 14 ноября в Тулузе на встрече руководства Росавиации и EASA были заявлены принципы сотрудничества — применение симметричного подхода при сертификации (валидации) российских воздушных судов в EASA и европейских воздушных судов в РФ с максимальным признанием результатов работ по первоначальной сертификации».

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По мнению Росавиации, перепроверки и дополнительные испытания должны касаться только «дельты» — различий российских и европейских требований. Источник «Ъ» в ведомстве утверждает, что в случае отказа EASA учитывать результаты работ Росавиация применит зеркальный подход при валидации в РФ европейской авиатехники.

В EASA и Межгосударственном авиационном комитете, до 2016 года занимавшемся сертификацией авиатехники, не ответили «Ъ». Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что сдвиг сроков ввода в эксплуатацию — нормальное явление при создании новых воздушных судов. Он согласен, что отсутствие признания EASA сертификационных правил Росавиации приведет к необходимости проводить сертификацию МС-21 в Европе.

Герман Костринский, Иван Сафронов

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