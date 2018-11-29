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08:58 (мск), источник: Ведомости

Владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо, заключенного в начале ноября.

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Источник: Reuters

Об этом РБК сообщил президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша и подтвердил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

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Аркуша пояснил, что владельцы независимых АЗС, у которых в отличие от крупных нефтяников нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, хотели получить право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.

Согласно протоколу предыдущего совещания нефтекомпаний у вице-премьера Дмитрия Козака, чиновник поручил ФАС и Федеральной налоговой службе (ФНС) проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.

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14 ноября© Ньюстюб
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