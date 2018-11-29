Владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

Об этом РБК сообщил президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша и подтвердил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Аркуша пояснил, что владельцы независимых АЗС, у которых в отличие от крупных нефтяников нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, хотели получить право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.
Согласно протоколу предыдущего совещания нефтекомпаний у вице-премьера Дмитрия Козака, чиновник поручил ФАС и Федеральной налоговой службе (ФНС) проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей автозаправок, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%.