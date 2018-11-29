Владельцам независимых АЗС разрешили поднять цены на топливо

Аркуша пояснил, что владельцы независимых АЗС, у которых в отличие от крупных нефтяников нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов, хотели получить право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.