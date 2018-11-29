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12:47 (мск), источник: Интерфакс

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.

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ЦБ: $ 66.6342   -0.31 € 75.8897   +0.37 ММВБ: $ 66.6450   -0.31 € 75.6775   -0.48
Источник: AP 2018

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) по данным на 11:55 по московскому времени составляет $49,56 за баррель, что на $0,73 (1,45%) ниже уровня предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $57,57 за баррель, что на $1,19 (2,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

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