Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, стоимость WTI опустилась ниже $50 за баррель впервые с октября 2017 года.
Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $57,57 за баррель, что на $1,19 (2,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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