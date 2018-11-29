Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
Автозаправочным станциям снова стало выгодно продавать бензин в связи со снижением цен на нефть, отмечается в презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина на
Автозаправочным станциям снова стало выгодно продавать бензин в связи со снижением цен на нефть, отмечается в презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина на
В Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 руб. с литра бензина Аи-92.
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но
По данным на 25 ноября, цены на бензин год к году выросли на 10,2% — до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо— на 15,91%, до 46,47 руб. за литр.
Напомним, 31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне июня. В противном случае компаниям грозили заградительные пошлины. Независимым АЗС разрешили устанавливать розничную цену топлива на 4% выше, чем на заправках крупных нефтекомпаний.
Глава Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов говорил, что наценка в менее чем три рубля за литр, может спровоцировать закрытие независимых АЗС в России. Чтобы обеспечить им «нормальную маржинальность», НТС предлагает отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.