Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

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В Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 руб. с литра бензина Аи-92.

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился», — отмечает господин Сорокин. По его словам, сейчас оптовой-розничная маржа находится на уровне 2014 года. С середины декабря прошлого года по октябрь 2018-го, компаниям было более выгодно продавать бензин и дизельное топливо за рубежом, чем на внутреннем рынке.

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По данным на 25 ноября, цены на бензин год к году выросли на 10,2% — до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо— на 15,91%, до 46,47 руб. за литр.

Напомним, 31 октября правительство и нефтекомпании договорились зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне июня. В противном случае компаниям грозили заградительные пошлины. Независимым АЗС разрешили устанавливать розничную цену топлива на 4% выше, чем на заправках крупных нефтекомпаний.