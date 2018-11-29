Пенсиям уточняют срок
ЦБ готов обсуждать концепцию пенсионного капитала.
ЦБ готов обсуждать концепцию пенсионного капитала.
Согласно заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России готов в ближайшее время начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала. По ее словам, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений, которые пока остаются замороженными с 2014 года.
Банк России планирует в ближайшее время начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сегодня сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в правительстве проект основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов:
Один из приоритетов работы в этой сфере — это создание условий для появления и развития в стране длинных денег. И создание системы добровольных пенсионных накоплений будет этому способствовать.
«Здесь важна работа по расширению внутреннего рынка облигаций — он уже растет опережающими темпами, но нам нужно и развитие институциональных инвесторов на рынке облигаций: пенсионных фондов, страховых компаний», — сказала глава ЦБ. Поэтому, по ее словам, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. «Мы с вами эту концепцию обсуждаем, сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и надеемся уже в ближайшее время начать ее общественное обсуждение», — заявила госпожа Набиуллина.
Напомним, исходно концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года после очередного замораживания отчислений в накопительную часть пенсии.
Авторы концепции предполагали, что она должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако не смогли вовремя снять все разногласия по ней в правительстве, чтобы до конца осенней сессии внести документ в Госдуму.
Анастасия Мануйлова
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