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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенсиям уточняют срок

ЦБ готов обсуждать концепцию пенсионного капитала.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России готов в ближайшее время начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала. По ее словам, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений, которые пока остаются замороженными с 2014 года.

Банк России планирует в ближайшее время начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сегодня сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в правительстве проект основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов:

Один из приоритетов работы в этой сфере — это создание условий для появления и развития в стране длинных денег. И создание системы добровольных пенсионных накоплений будет этому способствовать.
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«Здесь важна работа по расширению внутреннего рынка облигаций — он уже растет опережающими темпами, но нам нужно и развитие институциональных инвесторов на рынке облигаций: пенсионных фондов, страховых компаний», — сказала глава ЦБ. Поэтому, по ее словам, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. «Мы с вами эту концепцию обсуждаем, сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и надеемся уже в ближайшее время начать ее общественное обсуждение», — заявила госпожа Набиуллина.

Напомним, исходно концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 года после очередного замораживания отчислений в накопительную часть пенсии.

Обязательные взносы работодателя должны быть заменены добровольными взносами работника с возможным соплатежом со стороны работодателя. По умолчанию взнос устанавливают в размере 0%, работник в течение переходного периода должен сам определить его размер. У тех же, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 процентный пункт в год, пока не достигнет 6%.

Авторы концепции предполагали, что она должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако не смогли вовремя снять все разногласия по ней в правительстве, чтобы до конца осенней сессии внести документ в Госдуму.

Анастасия Мануйлова

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