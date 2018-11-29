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18:15 (мск), источник: Ведомости

Месячное падение нефти может оказаться самым сильным с 2008 года

Цена WTI опустилась ниже $50, Brent за два месяца подешевела более чем на 30%.

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Источник: Reuters

Цены на нефть снова упали в четверг, при этом WTI опустилась ниже отметки $50 за баррель впервые с сентября 2017 г., а Brent вернулась на уровень октября прошлого года. С начала ноября нефть подешевела уже на 23%, месячное падение, пишет Reuters, может оказаться самым значительным с 2008 г., когда из-за мирового финансового кризиса рушились многие рынки.

Непрекращающийся рост предложения в США и заявление Саудовской Аравии, что она не будет сокращать добычу в одиночку, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, привели к очередному падению котировок.
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Накануне Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране выросли десятую неделю подряд, увеличившись на 3,58 млн баррелей.

Отчет EIA — «еще один фактор в “медвежьей” картине» рынка, цитирует The Wall Street Journal Кэролайн Бэйн, главного экономиста по сырьевым рынкам Capital Economics.

«Я удивлен и одновременно не удивлен падением цен сегодняшним утром, — сказал Reuters Тамас Варга, аналитик PVM Oil Associates. — Удивлен, потому что фондовый рынок вчера сильно вырос, а доллар ослаб, и это должно было бы оказать некоторую поддержку нефти. А не удивлен, потому что министр энергетики Саудовской Аравии вчера заявил, что они не будут сокращать [добычу] в одиночку и даже Путин сказал, что удовлетворен ценой в $60».

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Президент Владимир Путин в среду назвал цену нефти в $60 за баррель «вполне приемлемой» для России. «Цена сейчас сбалансированная и справедливая», — заявил он на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Путин также отметил, что Россия готова продолжать координировать свои действия с другими мировыми нефетпроизводителями, передал «Интерфакс». Представители стран ОПЕК и не входящих в картель производителей, включая Россию, на следующей неделе встретятся на саммите, где будет обсуждаться сокращение среднесуточной добычи на 1−1,4 млн баррелей и, возможно, даже больше, пишет Reuters.

Еще 3 октября цена Brent достигала в ходе торгов $86,74 за баррель, а в четверг к 15.30 стоила всего $59,06. Падение длится восьмую неделю подряд, цена снизилась на 31,9%. WTI стоила 3 октября $76,9, а в четверг, упав сначала до $49,75, затем немного подорожала — до $50,68 (падение на 34,1%).

«Сегодняшняя ситуация с ценами на нефть говорит о двух вещах. Первая — рынок не верит, что страны-нефтепроизводители снова в достаточной мере сократят добычу, а вторая — что ситуация в мировой экономике хуже, чем считал рынок», — отмечает Норберт Рюкер, начальник отдела анализа макроэкономики и сырьевых рынков в банке Julius Baer.

Следите за развитием темы «Обвал на нефтяном рынке.»
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