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17:17 (мск), источник: Ведомости

Путин потребовал искоренить в ТЭК коррупцию и серые схемы

Сферу топливно-энергетического комплекса (ТЭК) необходимо очистить от коррупции и серых схем, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности, посвященном энергобезопасности.

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Источник: AP 2018

«Конечно, надо последовательно очищать сферу энергетики от коррупции, всякого рода серых схем, от криминальных угроз», — сказал Путин. Также он указал на необходимость значительно повысить защищенность объектов ТЭК «от терактов, техногенных аварий и других потенциальных угроз». По его словам, добиться этого можно за счет качественной подготовки персонала, строгого контроля за соблюдением требований безопасности, а также совершенствования охраны и регулярного проведения учений.

Кроме того, Путин обратил внимание на проблему санкций и внешнеполитического давления на российский ТЭК. «Негативное воздействие на долгосрочное развитие ТЭКа оказывают попытки недобросовестной конкуренции на рынках, в том числе и запрет на поставку в Россию современных технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов, — отметил он. — Зачастую используется и прямое политическое давление на страны-импортеры российских углеводородов».

Российский лидер подчеркнул, что уникальные запасы природных источников энергии позволяют России «оставаться одним из главных гарантов международной энергетической безопасности».

По итогам заседания Совбез одобрил проект обновленной доктрины энергобезопасности России. Затем документ будет утвержден президентским указом.

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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

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