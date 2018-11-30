Лондон закроет канал для отмывания капиталов из России

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Лондон намерен ликвидировать лазейку, которую используют для отмывания денег из России. Как пишет The Financial Times, с января Великобритания изменит правила регистрации ограниченных партнерств и введет жесткий надзор за их работой. Такие партнерства, в частности, были одним из инструментов для обналичивания в рамках крупнейшей схемы с Danske Bank, через эстонское подразделения которого с 2007 по 2015 год отмыли около €200 млрд из России и некоторых других стран СНГ.

Усиление контроля за деятельностью ограниченных партнерств по сути уже произошло и серьезно мешает работе предпринимателей, сообщил «Ъ FM» управляющий директор «Арбат Капитал Меденджмент» Алексей Голубович, который ведет бизнес в Великобритании:

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«Бизнес, связанный с девелопментом или с прямыми инвестициями, раньше строился на том, что под каждый проект, а иногда и под каждое здание создавалось какое-нибудь limited partnership. Как правило, это были карибские юрисдикции, совсем необязательно ради того, чтобы что-то спрятать или не платить налоги, а просто потому, что создавать компании очень дешево, удобно продавать проект с ними. В Англии та же самая ситуация, но там она связана с определенными налогами. У меня, например, были и карибские, и британские компании. Их владельцы могли их просто финансировать либо из других аффилированных компаний, либо непосредственно из материнской компании, и в банках это обычно не вызывало вопросов. Теперь для любых операций между такими компаниями требуется тащить в банки очень много документов, показывать их аффилированность через капитал. И в основном все трудности, которые создает регулятор для бизнеса, состоят именно в том, что эти limited partnership, которыми могут владеть один человек или маленькая группа партнеров, становятся все менее удобным инструментом для того, чтобы владеть проектами, финансировать их. Плюс приходится уходить из карибских юрисдикций в какие-нибудь Объединенные Арабские Эмираты, в некоторых случаях в Азию.

Может быть, один из ста или тысячи, кто действительно отмывал деньги, попадется, а остальные — это обычные бизнесмены, у которых из-за этого решения возрастают издержки. Ничего хорошего в нем нет, есть только торжество бюрократии и идиотизм.

Ужесточая требования к деятельности ограниченных партнерств, британские власти опоздали на несколько лет. Сейчас для обналичивания незаконно полученных средств используются другие инструменты, отметил управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов:

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«Раньше для вывода денег, отмывания и других незаконных операций использовались так называемые иностранные формы с ограниченной ответственностью. Но в последние 3−5 лет я ни от клиентов, ни от коллег не слышал о том, что это является мейнстримом. Сейчас направление, за которым регуляторам следует более внимательно смотреть, — это трасты, формы собственности, которые действительно ограничивают раскрытие, хорошо маскируют капиталы. Все классические формы собственности достаточно крепко зарегулированы, здесь уже скорее на воду дуют, видна некоторая избыточность. Такие топорные механизмы по отмыванию капитала уже не используются».

Частные инвестиционные компании, которые используют в своей работе ограниченные партнерства, выступили с критикой планов британских властей.