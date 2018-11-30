Лондон закроет канал для отмывания капиталов из России
Как решение Великобритании повлияет на честный бизнес.
Как решение Великобритании повлияет на честный бизнес.
Лондон намерен ликвидировать лазейку, которую используют для отмывания денег из России. Как пишет The Financial Times, с января Великобритания изменит правила регистрации ограниченных партнерств и введет жесткий надзор за их работой. Такие партнерства, в частности, были одним из инструментов для обналичивания в рамках крупнейшей схемы с Danske Bank, через эстонское подразделения которого с 2007 по 2015 год отмыли около €200 млрд из России и некоторых других стран СНГ.
Усиление контроля за деятельностью ограниченных партнерств по сути уже произошло и серьезно мешает работе предпринимателей, сообщил «Ъ FM» управляющий директор «Арбат Капитал Меденджмент» Алексей Голубович, который ведет бизнес в Великобритании:
«Бизнес, связанный с девелопментом или с прямыми инвестициями, раньше строился на том, что под каждый проект, а иногда и под каждое здание создавалось
Может быть, один из ста или тысячи, кто действительно отмывал деньги, попадется, а остальные — это обычные бизнесмены, у которых
Ужесточая требования к деятельности ограниченных партнерств, британские власти опоздали на несколько лет. Сейчас для обналичивания незаконно полученных средств используются другие инструменты, отметил управляющий партнер
«Раньше для вывода денег, отмывания и других незаконных операций использовались так называемые иностранные формы с ограниченной ответственностью. Но в последние 3−5 лет я ни от клиентов, ни от коллег не слышал о том, что это является мейнстримом. Сейчас направление, за которым регуляторам следует более внимательно смотреть, — это трасты, формы собственности, которые действительно ограничивают раскрытие, хорошо маскируют капиталы. Все классические формы собственности достаточно крепко зарегулированы, здесь уже скорее на воду дуют, видна некоторая избыточность. Такие топорные механизмы по отмыванию капитала уже не используются».
Частные инвестиционные компании, которые используют в своей работе ограниченные партнерства, выступили с критикой планов британских властей.
Андрей Загорский