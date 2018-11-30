«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Источник: AP 2018

Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах». После просмотра видеозаписей из отделений банков регулятор выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

По словам представителя ЦБ, такие сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, обслуживающих теневой сектор экономики. В письме регулятора уточняется, что в обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Кроме того, подобные операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях», считает ЦБ.

Как утверждает источник «Ведомостей», конечными заказчиками валюты являются торгово-оптовые предприятия и рынки: раньше они сами покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях, но в 2018 году ЦБ лишил их лицензии. Поэтому сейчас эти предприятия работают в качестве нелегальных обменников и закупают у банков валюту через физлиц, нередко подставных или неосведомленных, добавил собеседник издания.

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Осуществление сомнительных операций фиксировалось как в крупных, так и в небольших банках, пишет ЦБ. Их названия регулятор не раскрывает, но отмечает, что применяет к ним меры воздействия. ЦБ советует банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — в частности, доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также отмечает, что банки имеют право отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставил нужные документы или банк усомнился в чистоте операции.