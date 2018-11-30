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08:40 (мск), источник: ТАСС

В Роскачестве рассказали, как обезопасить свои аккаунты в соцсетях

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества совместно с экспертами по безопасности из Group-IB подготовили к Международному дню защиты информации (30 ноября) рекомендации для пользователей соцсетей, которые позволят обезопасить аккаунты.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Роскачество, самый популярный способ взлома аккаунта — это фишинг (вид интернет-мошенничества, цель которого — обманом заставить человека предоставить конфиденциальную информацию для дальнейшего вымогательства денег или рассылки спама от лица взломанного пользователя). «Завладев аккаунтом, злоумышленники связываются с его хозяином и требуют выкуп. В зависимости от популярности аккаунта, сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей», — отмечают специалисты.

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Пользователям рекомендовано «следить за “чистотой” сайтов», на которых они вводят логин и пароль, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения. Помимо этого, следует регулярно запускать проверку антивирусной программой и периодически менять пароли. Для установления пароля стоит пользоваться двухфакторной аутентификацией (двойная защита через привязку мобильного телефона и подтверждение входа через sms). «Очень важно использовать разные пароли для учетных записей на различных ресурсах», — подчеркивают эксперты.

Специалисты также советуют не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве VPN, что исключает риск перехвата данных. В Group-IB отмечают, что лучше не использовать бесплатные VPN-сервисы, вместо это следует «обратиться к проверенному и зарекомендовавшему себя на рынке бренду».

Что делать, если вас взломали

В первую очередь эксперты рекомендуют попытаться восстановить аккаунт через формы восстановления или с помощью технической поддержки сервиса. Помимо этого, следует сменить пароли в остальных соцсетях и сервисах, а также предупредить о случившемся друзей, так как взломанную страницу могут использовать для мошенничества. Также нужно проверить свои устройства антивирусной программой.

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Если служба поддержки соцсети или сервиса не помогла вернуть аккаунт, то следующий шаг — обращение в полицию. «Согласно ст. 138 ["Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений"] и 272 ["Неправомерный доступ к компьютерной информации"] УК РФ, взлом личного профиля в социальной сети может расцениваться как преступление», — указывают специалисты.

Если в результате взлома от вашего лица были совершены какие-то действия с использованием вашей личной информации (например, публикация фото или рассылка ваших сообщений), то это может быть основанием для привлечения к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) и компенсации морального вреда за размещение порочащих сведений, не соответствующих действительности (ст. 152 ГК РФ).

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