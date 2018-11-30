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13:37 (мск), источник: РИА Новости

В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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Источник: РИА Новости

«Договорились с рядом регионов… провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, с тем, чтобы в последующем эту технологию,… наверное, с 2021 года развернуть по всей стране», — заявил Топилин, добавив, что для этого будет использована Единая государственная информационная система социального обеспечения.

Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта. «И будем прорабатывать в соответствии с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет — это компетенция регионов», — заявил министр.

Пресс-служба Минтруда РФ уточнила, что пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области.

Министр добавил, что задачу целенаправленной помощи бедным семьям нужно будет отработать в рамках этих пилотных проектов. «Прежде всего, на 65−70% это семьи с детьми», — сказал он.

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