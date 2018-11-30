В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

Источник: РИА Новости

«Договорились с рядом регионов… провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, с тем, чтобы в последующем эту технологию,… наверное, с 2021 года развернуть по всей стране», — заявил Топилин, добавив, что для этого будет использована Единая государственная информационная система социального обеспечения.

Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта. «И будем прорабатывать в соответствии с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет — это компетенция регионов», — заявил министр.

Пресс-служба Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области. Минтруда РФ уточнила, что пилотные проекты пройдут вРеспублике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области.

Министр добавил, что задачу целенаправленной помощи бедным семьям нужно будет отработать в рамках этих пилотных проектов. «Прежде всего, на 65−70% это семьи с детьми», — сказал он.