В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

«Договорились с рядом регионов… провести на их территории эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности, с тем, чтобы в последующем эту технологию,… наверное, с 2021 года развернуть по всей стране», — заявил Топилин, добавив, что для этого будет использована Единая государственная информационная система социального обеспечения.
Министр отметил, что планирует провести совещание с Минфином и Минэкономразвития по этому вопросу, так как данные этих ведомств также планируется использовать в ходе проекта. «И будем прорабатывать в соответствии с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет — это компетенция регионов», — заявил министр.
Министр добавил, что задачу целенаправленной помощи бедным семьям нужно будет отработать в рамках этих пилотных проектов. «Прежде всего, на 65−70% это семьи с детьми», — сказал он.