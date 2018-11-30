«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX

Источник: РИА "Новости"

«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации, опубликованном на ее сайте.

В качестве причины провала планов по экспорту указывается выход на рынок пусковых услуг частных американских фирм с демпинговыми ценами космических запусков. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon. Помощь этим компаниям оказывает государство, отмечает «Роскосмос».

При этом аварийность российских запусков соответствует мировым показателям 2017 г., отмечает госкорпорация.

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«Анализ статистических данных показывает, что интегральный показатель — доля отказов средств выведения из общей совокупности пусков (нарастающим итогом) для России составляет 5,29% и, в целом, соответствует мировому уровню (страны ЕС — 3,1%, Китай — 4,25%, США — 5,56%)», — говорится в документе. Всего госкорпорация провела в прошлом году 21 запуск.

Крупнейшей аварией в 2017 г. стал неудачный запуск в ноябре ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», спутником «Метеор-М» и 18 малыми космическими аппаратами попутной нагрузки. Ракета-носитель, запущенная с космодрома Восточный, отработала штатно, однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на орбиту и рухнул в Атлантический океан. Дорогостоящий спутник (был застрахован на 2,6 млрд руб.) и космические аппараты были потеряны. Причиной аварии «Роскосмос» назвал «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».