«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту
В качестве причины провала планов по экспорту указывается выход на рынок пусковых услуг частных американских фирм с демпинговыми ценами космических запусков. Одной из таких компаний госкорпорация называет SpaceX с семейством
«Анализ статистических данных показывает, что интегральный показатель — доля отказов средств выведения из общей совокупности пусков (нарастающим итогом) для России составляет 5,29% и, в целом, соответствует мировому уровню (страны ЕС — 3,1%, Китай — 4,25%, США — 5,56%)», — говорится в документе. Всего госкорпорация провела в прошлом году 21 запуск.
Крупнейшей аварией в 2017 г. стал неудачный запуск в ноябре