За долги заплатят роскошью
Минюст подготовил новый законопроект об изъятии единственного жилья.
Минюст подготовил новый законопроект об изъятии единственного жилья.
Минюст разработал новую версию механизма изъятия единственного жилья у должников — теперь речь идет о роскошном жилье и обо всех долгах, но только в рамках процедуры банкротства. Предполагается, что роскошным будет считаться жилье стоимостью более 30 млн руб.— и если долг несоразмерно низок по сравнению со стоимостью такой недвижимости, то изыматься она не будет.
Доработанный законопроект Минюста предполагает изъятие единственного, но роскошного жилья за долги в рамках процедуры банкротства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. Изъятие предполагается за любые долги, но только в рамках дела о признании гражданина банкротом — такая процедура может быть инициирована при долгах гражданина более 500 тыс. руб. с просрочкой не менее трех месяцев. Единственное жилье в таком случае будет включаться в конкурсную массу, а затем реализовываться на торгах.
Бремя доказывания того, что жилье является роскошным, будет возложено на заявителя, желающего его изъять. Довольно условные критерии в законопроекте прописывает и Минюст. «Пока не доказано иное, не считается роскошным жилище, стоимость которого заведомо не превышает 30 млн руб.», — цитирует законопроект «Интерфакс». Учитываться будет и площадь — на каждого члена семьи должника, проживающего в нем, должно отводиться более 30 кв. м. Суд, оценивая роскошность жилья, будет принимать во внимание число проживающих совместно с должником и иные обстоятельства.
Если размер требований явно несоразмерен стоимости такого жилья (например, если размер долга менее 1 млн руб. либо менее 5% стоимость спорной недвижимости), то суд должен отказать в изъятии.
В случае изъятия единственного жилья кредитор должен предоставить ему альтернативное, более скромное жилье еще до продажи — допускается и покупка недвижимости за счет средств конкурсной массы.
Предоставляемое взамен изъятого жилье должно располагаться в том же населенном пункте (не должна ухудшаться и доступность социальной инфраструктуры), быть уже построенным (и не аварийным).
Возможность участия должника и членов его семьи в просмотре нового жилья должна быть обеспечена кредитором и финансовым управляющим.
Дополнительные критерии (например, с учетом места работы и учебы) могут быть установлены судом.
Обсуждение возможности снятия запрета на изъятие единственного жилья ведется с 2012 года, когда Конституционный суд (КС) потребовал ограничить этот имущественный иммунитет и определить пределы его действия. Поводом для вынесения такого постановления стала проверка конституционности ст. 446 ГПК (запрещает обращение взыскания на единственное жилье), когда отмены иммунитета добивались граждане, которые в течение трех лет не могли взыскать 3 млн руб. с пенсионера (удерживалось по 2 тыс. руб. в счет уплаты долга в месяц), притом что в его собственности был жилой дом площадью 332 кв. м рыночной стоимостью почти 10 млн руб. Исполнить требование КС пытался в 2013 году Минрегион, предложив изымать такое жилье в счет долгов за услуги ЖКХ и капремонт.
В 2017 году к разработке законопроекта приступил и Минюст — в первоначальной версии документа допускалось изъятие при долге в 5% от стоимости единственного жилья, площадь которого хотя бы вдвое превышает соцнорму. Тогда против законопроекта выступили Росимущество, Общественная палата и некоторые эксперты, а Центробанк, напротив, концептуально поддержал документ — Минюст обещал его доработать.
Евгения Крючкова