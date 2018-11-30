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21:48 (мск), источник: RTVi

Экономист Андрей Мовчан: разговор о том, как России слезть с нефтяной иглы, уже давно пора вести только в церкви

Экономист Андрей Мовчан считает, что сейчас говорить о том, как Россия может перестать зависеть от нефти бесполезно. Об этом можно только помолиться в церкви. Такое мнение он высказал в эфире RTVI.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, это разговор, который, мне кажется, уже давно пора вести в церкви. Потому что дальше я могу только прочесть молитву сейчас», — ответил экономист на вопрос о том, как Россия может слезть с «нефтяной иглы».

По его мнению, стране нужно начать дружить с миром, открывать границы и упрощать процедуры. Но сейчас это, как отметил Мовчан, «абсолютно нереально».

Экономист уверен, что Россию ждет все «то же, что есть» сейчас. «Мы живем от случая к случаю. Будет дешевая нефть — мы будем страдать. Будет дорогая нефть — мы будем говорить, что преодолели кризис», — добавил он.

Мовчан считает, что тенденции к централизации всего вокруг московской агломерации продолжат нарастать.

Также страну, по мнению экономиста, ждет дальнейшая национализация. Он связал это с тем, что люди, которые могут делать бизнес, либо не хотят его делать, либо уезжают из страны. «Где-то внизу будет потихоньку затягиваться пояс. Где-то наверху в центре Москвы рестораны будут все красивее, а лампочки будут гореть все ярче. Как обычно бывает в таких державах», — предположил экономист.

Мовчан считает, что Россия постепенно становится латиноамериканской страной. К третьему миру же она относилась всегда, добавил экономист. Шанс выйти из этого положения был в начале XX века, но реализовать его не удалось, отметил Мовчан. «Мы потихоньку закрепляем традиции, правила и систему управления и хозяйственную латиноамериканских стран. Кем мы будем в итоге: Аргентиной, Бразилией или Венесуэлой — покажет время», — считает он.

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