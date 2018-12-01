Биржи США закрылись в плюсе на фоне саммита G20

Источник: РИА Новости

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,79%, до 25538,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,79%, до 7330,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82%, до 2760,16 пункта.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Самое ожидаемое событие в рамках саммита — встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой они обсудят торговые противоречия своих стран.

Ранее представитель Соединенных Штатов по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер сказал журналистам, что «очень удивится, если обед между Трампом и его китайским коллегой не будет успешным».

«Президент Трамп улыбается на многих фото (с G20), и планка ожиданий по его завтрашнему обеду с Си Цзиньпинем, похоже, все растет», — сказал агентству MarketWatch вице-президент Schwab Center Рэнди Фредерик.