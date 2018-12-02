Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+

Источник: AFP 2018

«По поводу цен на нефть и наших договоренностей. Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение. Окончательная точка не поставлена по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», — сказал президент, комментируя прошедшую на полях G20 встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Какая бы цифра окончательная ни появилась при совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил российский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещании главы Минэнерго РФ с топ-менеджерами российских нефтяных компаний, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти в 2019 году в рамках соглашения ОПЕК+, однако все еще обсуждает с Саудовской Аравией возможные сроки и объемы. Ключевой вопрос — как быстро и на сколько.

При этом большинство участников совещания согласились с тем, что сокращение добычи должно происходить постепенно, как и в прошлый раз, а не немедленно.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.