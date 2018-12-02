Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Рубль обрушит событие, которое затмит все санкции" - СМИ
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Что подарить супругам на Новый год: 22 подарка
Интерьер, который сложно повторить: квартира на Покровке
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Невероятная красотка, которую даже после развода "лайкает" муж
Украина отменила указ о военном положении
Унаследовавшая смертельную болезнь британка хочет засудить врачей
Назван способ поднять настроение за 8 минут
"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной
Сестра Осина раскрыла, что испугало в мертвом теле
Что подарить супругам на Новый год: 22 подарка
Иванка Трамп надела на саммит G20 костюм за 3680 долларов
Небо под Дамаском полыхало: Сирийские ПВО отражали ракетную атаку
Трамп сказал, почему не будет говорить с Путиным
Зачем в хрущевках делали ящик под окном
Что делать, если квартира не продается годами?
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
00:35 (мск), источник: ТАСС

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по контролю за добычей нефти, открытым остается вопрос по поводу объемов добычи. Об этом сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Наверх
Источник: AFP 2018

«По поводу цен на нефть и наших договоренностей. Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение. Окончательная точка не поставлена по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», — сказал президент, комментируя прошедшую на полях G20 встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Какая бы цифра окончательная ни появилась при совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил российский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещании главы Минэнерго РФ с топ-менеджерами российских нефтяных компаний, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти в 2019 году в рамках соглашения ОПЕК+, однако все еще обсуждает с Саудовской Аравией возможные сроки и объемы. Ключевой вопрос — как быстро и на сколько.

При этом большинство участников совещания согласились с тем, что сокращение добычи должно происходить постепенно, как и в прошлый раз, а не немедленно.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6—7 декабря.

 В чем признались сотрудники украинских спецслужб, задержанные в Керченском проливе
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Путин вкратце рассказал Трампу об инциденте в Керченском проливе
ФСИН прокомментировала новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза
Макрон пообещал наказать ответственных за насилие в Париже
Стали известны последние слова Буша-старшего
Путин поведал о «партии войны» и пообещал помочь украинцам
Евро-2020. Кто достанется в соперники сборной России?
8 мифов о ВИЧ: оральный секс, комары и «очищение девственницей»
Спорт
Лучшее московское дерби сезона. «Спартак» дал бой лидеру КХЛ Но ЦСКА все равно выиграл 13-й раз подряд у красно-белых
Hi-Tech
Кусочек «русской Луны» продан за 855 000 долларов Солидная цена.
Авто
Наклейка «А», отмена знака «Ш», Lada Van и другие события недели Дайджест главных автомобильных (и не только) событий, премьер и новостей этой недели по версии @Авто
Кино
Прилучный нарушил молчание после окончания «Мажора» Актер впервые прокомментировал возможность съемок продолжения популярного сериала
Недвижимость
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Дети
Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия опеки над детьми Порядок процедуры был подписан обеими сторонами 
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь