Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+

«По поводу цен на нефть и наших договоренностей. Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение. Окончательная точка не поставлена по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», — сказал президент, комментируя прошедшую на полях G20 встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
«Какая бы цифра окончательная ни появилась при совместном решении, мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил российский лидер.
Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещании главы Минэнерго РФ с
Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.
Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене