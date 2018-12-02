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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая до 25%

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Источник: РИА Новости

«Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе», — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

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США также предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%. «Обе стороны согласны с тем, что они будут стремиться завершить эту сделку в течение следующих 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10-процентные пошлины будут увеличены до 25%», — отмечается в заявлении.

США летом ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

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