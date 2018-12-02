ФНС впервые опубликовала сведения о налоговых недоимках компаний

Источник: РИА "Новости"

Новые данные затронули в общей сложности почти 1,5 млн компаний, то есть более трети всех зарегистрированных в России юридических лиц, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс», в которой эти сведения уже доступны.

В частности, сведения о недоимках размещены в отношении 576 493, пени — 1 249 179, штрафов — 580 306 юридических лиц. Рекордсменом по объему штрафов, пени и недоимок, по данным системы СПАРК, является, согласно этим данным, ликеро-водочный завод «Ярославский» — более 3,17 млрд руб.

Сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года, и не были уплачены до 1 октября 2018 года, говорится в сообщении на сайте ФНС России.

Размещение новых сведений о компаниях стало возможным благодаря поправкам, внесенным в статью 102 Налогового кодекса РФ, это поможет налогоплательщикам выбирать надежных партнеров для успешной деятельности, отмечает ведомство.

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Ранее в этом году на сайте ФНС России были размещены сведения о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков, сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями, сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Повышение открытости бизнеса затрудняет работу фирм-однодневок, которые используются для уклонения от налогов, считают эксперты. Число таких юридических лиц упало в этом году до почти 200 тыс. с более чем 1 млн всего несколько лет назад, показывает рассчитываемый в «СПАРКе» Индекс должной осмотрительности (ИДО). Индекс оценивает вероятность того, что та или иная компания является «однодневкой» и может представлять налоговый риск.