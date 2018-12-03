В Белоруссии нашли полмиллиона «тунеядцев»

Источник: РИА Новости

Ранее президент страны Александр Лукашенко уже сообщал, что в Белоруссии порядка 500 тысяч человек трудоспособного возраста не работают. При этом среди них есть и те, у кого проблемы с законом.

База данных работает с первого декабря. По словам Костевич, граждане страны смогут узнать о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Белоруссии. С 2019 года неработающие граждане будут платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду. Ранее для этого предоставлялись государственные субсидии. Если человек работает, но все равно оказался в базе, его могут удалить из нее при предъявлении доказательства о трудоустройстве.

«Применяется индивидуальный подход. А база данных всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы», — пояснила Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

В начале года Лукашенко подписал декрет, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей Белоруссии платить специальный сбор, введенный в 2015 году и в просторечии получивший название «налог на тунеядцев».