Россияне описали черты «идеального работодателя»

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Важность возможности построения карьеры отметили 45 процентов респондентов, в прошлом году их было 39. Карьерный рост особенно важен для тех, кто имеет высшее образование (55 процентов), для молодых людей 18−34 года (54 процента).

Стабильность компании (экономическая устойчивость, отсутствие опасений сокращения персонала) стала менее важна для россиян по сравнению с прошлым годом (сокращение на семь процентных пунктов до 51 процента).

Возможности профессионального роста на работе, а также обучение, которое работодатель предлагает сотрудникам, остались в приоритете для каждого четвертого работающего россиянина (25 процентов и 24 процента соответственно).

По сравнению с прошлым годом для россиян снизилась значимость дружеских отношений в рабочем коллективе (данный пункт в приоритете для 29 процентов опрошенных, сокращение — семь процентных пунктов).