Правительство поручит регионам создать запасы зерна для регулирования цен

Источник: РИА Новости

Представитель Гордеева сообщил, что вице-премьер провел рабочую встречу с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским. «В ходе встречи стороны обсудили проблему обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном, а также ситуацию, сложившуюся на рынке хлеба», — сказали в пресс-службе.

«По итогам встречи вице-премьер Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов», — добавил представитель Гордеева.

Вице-премьер подчеркнул, что особо важно обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на социальные виды хлеба, и это является главной задачей руководителей субъектов. При этом качество таких видов хлеба, указал Гордеев, не должно уступать мучной продукции массового спроса.

Как рассказали в пресс-службе вице-премьера, президент РСП на встрече сообщил, что мукомолы и хлебопеки прилагают максимальные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации ситуации на рынке хлеба. При этом сложившаяся в последние месяцы ситуация, связанная с ростом цен на зерно и муку, по его словам, была прогнозируемой.