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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Правительство поручит регионам создать запасы зерна для регулирования цен

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев даст указания руководителям профильных ведомств и правительствам регионов о необходимости своевременного формирования запасов зерна для сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

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Источник: РИА Новости

Представитель Гордеева сообщил, что вице-премьер провел рабочую встречу с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским. «В ходе встречи стороны обсудили проблему обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном, а также ситуацию, сложившуюся на рынке хлеба», — сказали в пресс-службе.

«По итогам встречи вице-премьер Алексей Гордеев даст соответствующие указания руководителям профильных министерств и ведомств, а также региональным правительствам о необходимости своевременного формирования зерновых запасов с целью сохранения оптимальных цен на социально значимые продукты питания и стабилизации ситуации на рынке хлебопродуктов», — добавил представитель Гордеева.

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Вице-премьер подчеркнул, что особо важно обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на социальные виды хлеба, и это является главной задачей руководителей субъектов. При этом качество таких видов хлеба, указал Гордеев, не должно уступать мучной продукции массового спроса.

Как рассказали в пресс-службе вице-премьера, президент РСП на встрече сообщил, что мукомолы и хлебопеки прилагают максимальные усилия для сдерживания роста цен и стабилизации ситуации на рынке хлеба. При этом сложившаяся в последние месяцы ситуация, связанная с ростом цен на зерно и муку, по его словам, была прогнозируемой.

В свою очередь на формирование зерновых запасов на предприятиях влияет ограниченный доступ переработчиков к льготным кредитам. По словам Чешинского, для обеспечения перерабатывающих предприятий качественным продовольственным зерном им необходима финансовая поддержка в рамках постановления правительства о кредитовании аграриев по льготной ставке не выше 5%.

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