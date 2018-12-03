Каждый пятый работник в России зарабатывает менее 15 000 рублей в месяц
Каждый пятый российский работник зарабатывает менее 15 000 руб. в месяц, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг», которые приводит «РИА Новости».
Каждый пятый российский работник зарабатывает менее 15 000 руб. в месяц, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг», которые приводит «РИА Новости».
Менее этой суммы зарабатывают свыше 33% людей, проживающих в 22 регионах. Лидером по доле низкооплачиваемых сотрудников эксперты называют Дагестан — там доля людей, получающих менее 15 000 руб. в месяц, составляет 46%. На втором месте — жители
Лидером по доле работников с самыми высокими зарплатами стал
Среднестатистический российский работник, согласно исследованию, может рассчитывать на зарплату в 17−44 000 руб. в месяц. В этот диапазон попадает половина работающих россиян, указывает агентство.