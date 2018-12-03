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09:37 (мск), источник: Ведомости

Каждый пятый работник в России зарабатывает менее 15 000 рублей в месяц

Каждый пятый российский работник зарабатывает менее 15 000 руб. в месяц, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг», которые приводит «РИА Новости».

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Источник: Reuters

Менее этой суммы зарабатывают свыше 33% людей, проживающих в 22 регионах. Лидером по доле низкооплачиваемых сотрудников эксперты называют Дагестан — там доля людей, получающих менее 15 000 руб. в месяц, составляет 46%. На втором месте — жители Карачаево-Черкесской Республики (44%). В шести регионах двое из пяти работающих получают менее 15 000 в месяц, отмечает агентство.

Лидером по доле работников с самыми высокими зарплатами стал Ямало-Hенецкий автономный округ — там более 27% работников зарабатывают свыше 100 000 руб. в месяц. На втором месте — Чукотский автономный округ, где такую зарплату получают 26% жителей. На третьей строчке — Hенецкий автономном округ, а на четвертой — Магаданская область. Пятое место у Москвы, где более 100 000 руб. в месяц зарабатывают 17,6% работников.

Среднестатистический российский работник, согласно исследованию, может рассчитывать на зарплату в 17−44 000 руб. в месяц. В этот диапазон попадает половина работающих россиян, указывает агентство.

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