ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России

Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть из них была под эмбарго, рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС.
Эксперты объясняют подобный рост привлекательностью российского рынка и налаживанием нелегальных каналов сбыта.
По их мнению, изменить ситуацию будет непросто в связи с лояльным отношением зарубежных стран к незаконным поставкам в Россию. К тому же зачастую они осуществляются при помощи российских предпринимателей, отмечают специалисты.
Наибольшее количество запрещенной продукции поставляли Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия.