Катар объявил о выходе из ОПЕК
Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Об этом объявил министр энергетики страны Саад
Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Об этом объявил министр энергетики страны Саад
По словам министра, решение принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене. Выход из ОПЕК представляет собой «технический и стратегический шаг» и не несет политических мотиваций, передал Reuters слова министра на
Катар, и так крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, планирует нарастить производство СПГ с 77 млн т в год до 110 млн т. объявил
Катар был членом картеля нефтедобывающих стран 57 лет. Решение о выходе принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+ 6 декабря.
После выхода новости котировки нефти и курс рубля к доллару пошли вниз.