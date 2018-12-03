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09:50 (мск), источник: Ведомости

Катар объявил о выходе из ОПЕК

Катар выйдет из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передало агентство Reuters.

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Источник: Reuters

По словам министра, решение принято после анализа Катаром возможностей укрепления своих позиций на мировой арене. Выход из ОПЕК представляет собой «технический и стратегический шаг» и не несет политических мотиваций, передал Reuters слова министра на пресс-конференции в Дохе. Позднее выход Катара из нефтяного картеля подтвердила нефтяная госкомпания страны Qatar Petroleum.

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Катар, и так крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, планирует нарастить производство СПГ с 77 млн т в год до 110 млн т. объявил аль-Кааби. «Решение о выходе отражает намерение Катара сосредоточиться на росте и развитии производства природного газа», — заявил он.

Катар был членом картеля нефтедобывающих стран 57 лет. Решение о выходе принято в преддверии ключевой встречи стран ОПЕК+ 6 декабря.

После выхода новости котировки нефти и курс рубля к доллару пошли вниз.

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