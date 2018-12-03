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11:24 (мск), источник: Известия

В России усилят контроль за маркировкой товаров

Правительство усилит контроль за системой маркировки товаров, проект концепции по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработали в Минпромторге.

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Источник: Известия

С документом ознакомились «Ведомости». Как сообщает издание в понедельник, 3 декабря, окончательное решение о том, как контролировать систему маркировки приняли в пятницу, 30 ноября, на совещании у вице-премьера Максима Акимова, который курирует проект.

Согласно поставленной Медведевым задаче, информационная система должна принадлежать государству, а бизнес должен иметь к ней недискриминационный доступ. Премьер также поручил решить, нужно ли наделить систему маркировки статусом государственной информационной системы и стоит ли разделить функции маркировки товаров и оператора данных.

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По информации журналистов, в ходе совещания отказались только от последней идеи, у системы будет единый оператор. В 2017 году Медведев назначил им Центр развития перспективных технологий.

16 ноября стало известно, что в России может появиться обязательная маркировка товаров, обработанных с помощью радиационных технологий. Речь идет, например, об ионизирующем излучении, с помощью которого можно продезинфицировать пищевые продукты или увеличить их срок хранения без использования консервантов.

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