В России усилят контроль за маркировкой товаров

Источник: Известия

С документом ознакомились «Ведомости». Как сообщает издание в понедельник, 3 декабря, окончательное решение о том, как контролировать систему маркировки приняли в пятницу, 30 ноября, на совещании у вице-премьера Максима Акимова, который курирует проект.

Согласно поставленной Медведевым задаче, информационная система должна принадлежать государству, а бизнес должен иметь к ней недискриминационный доступ. Премьер также поручил решить, нужно ли наделить систему маркировки статусом государственной информационной системы и стоит ли разделить функции маркировки товаров и оператора данных.

Читайте также План нетерпимости к неофициальным товарам

По информации журналистов, в ходе совещания отказались только от последней идеи, у системы будет единый оператор. В 2017 году Медведев назначил им Центр развития перспективных технологий.