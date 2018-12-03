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13:01 (мск), источник: Ведомости

Итоги G20 сыграли в пользу рубля

Российская валюта стремительно укреплялась в начале торгов на Московской бирже.

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ЦБ: $ 66.2921   -0.24 € 75.3874   -0.36 ММВБ: $ 66.5025   -0.45 € 75.3325   -0.40
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Рубль значительно укрепился в понедельник утром. На открытии торгов доллар подешевел на 75 коп. до 66,2 руб., евро — на 49 коп. до 75,29 руб. К 13.00 мск доллар скорректировался до 66,5 руб., евро — 75,59 руб. Индекс Мосбиржи к этому моменту находился на отметке 2435,54 пунктов (+1,67% к закрытию пятницы), индекс РТС — 1154,62 пунктов (+2,53%).

Укреплению рубля способствуют позитивные итоги G20, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов: было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем, а также продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи.

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Помимо соглашения России и Саудовской Аравии на рост нефтяных котировок влияет и намерение Канады сократить добычу нефти, поясняет руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентин Журба.

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Укрепление рубля — реакция рынка на новости о решении Катара о выходе из ОПЕК, полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. О выходе страны из ОПЕК с января 2019 г. заявил в понедельник министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. По его словам, решение было принято после анализа возможностей страны для укрепления ее позиций на международной арене и в позиции Катара нет политической подоплеки.

Нефтяные котировки слабо отреагировали на заявление Кааби — нефть марки Brent подешевела на 16 центов до $62,16 за баррель. К 11.00 мск котировки Brent достигли отметки $62,34 за баррель (+4,62%).

По мнению Журбы, решение Катара выйти из ОПЕК не может серьёзно повлиять на нефтяные цены, так как страна не обладает достаточными свободными мощностями для добычи. К тому уже, пауза в торговой конфронтации между США и Китаем дает надежду инвесторам на более высокий спрос на сырье.

В нынешний ситуации курс в 65,50 руб. за доллар выглядит вполне реалистично, считает Кошелев. Тем более заседание ОПЕК может дать импульс для роста нефтяных котировок до $70 за баррель.

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