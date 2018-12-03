«РИА Новости»: российские миллиардеры с начала года стали богаче на $2,7 млрд

Источник: AP 2018

В топ-500 богатейших людей мира на сегодняшний день входят 24 россиянина. Самое большое увеличение капитала за отчетный период произошло у совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко — на $3,72 млрд. Его состояние оценивается в $14,8 млрд.

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Самым богатым россиянином, согласно рейтингу, является совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $3,59 млрд, до $20,3 млрд. Второе место среди российских бизнесменов занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, увеличивший свое состояние на $1,11 млрд, до $20 млрд. На третьей строчке находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с капиталом в $18,6 млрд. Господин Лисин стал богаче на $584 млн.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов переместился на четвертое место со второго: его состояние сократилось на $1,47 млрд, до $18,2 млрд. В первую пятерку также вошел совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (рост капитала на $3,63 млрд, до $16,2 млрд).