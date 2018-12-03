«Победа» предложила ввести платную регистрацию в аэропортах

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в авиационных правилах говорится, что авиакомпания или обслуживающая организация должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. За эту услугу дополнительная плата не берется.

«Даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета», — пояснил гендиректор. По его словам, необходимо переосмыслить подход к технологии регистрации и позволить пассажирам самостоятельно решать, за что им платить и на чем сэкономить. Экономия на регистрации может составлять около 200 руб. на человека. Авиакомпания готова отдать эту сумму пассажиру или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. «Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить», — сказал Калмыков. По его словам, в случае соответствующего разрешения лоукостер начнет вычитать этот сбор из цены билета при регистрации в российских аэропортах.

«Аэропорт сэкономит на сотрудниках и стойках регистрации, снизит тарифы для нас, в свою очередь, подешевеют билеты — пассажиропоток от этого только возрастет. Это настолько очевидная вещь, но почему-то мы пока не нашли поддержку у Минтранса», — заявил Калмыков.

Представитель Минтранса подтвердил информацию о том, что предложение «Победы» поступило в ведомство. Однако он отказался комментировать его.

В начале августа «Победа» объявила о введении платной регистрации в зарубежных аэропортах с 28 октября. Тогда авиакомпания назвала такое решение вынужденным, чтобы не повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте перевозчика бесплатна, система выбирает место автоматически. В случае регистрации в зарубежном аэропорту, за эту услугу придется заплатить 25 евро (около 1850 руб. по текущему курсу ЦБ).