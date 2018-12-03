Банкам назначили антиотмывочные процедуры

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обменять валюту в крупных объемах станет сложнее. ЦБ ужесточает контроль за такими операциями. Банкам, как пишут «Ведомости», рекомендовано актуализировать антиотмывочную процедуру. При покупке валюты будут жестче проверять документы. А это, в свою очередь, увеличит число клиентов «черных» обменников. Как работает рынок незаконных операционных касс? И кто их основные клиенты? Выясняла Аэлита Курмукова.

Хотите купить обменный пункт в Москве под ключ? Никаких проблем. Буквально по первому запросу по поисковику выдается минимум три предложения. От 600 тыс. на Речном вокзале до 2 млн в самом центре. Все действуют по лицензии банка, но фактически — это «черные» обменники, ведь управляют ими совсем другие люди.

И основной источник их дохода вовсе не мелкий размен, говорит заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов: «Почему деньги неизвестно откуда берутся и потом неизвестно куда уходят? Это вообще вопросы скорее налоговой службы или правоохранительных органов. Если брать рекомендации ФАС, то есть такой риск как курьеры наличных: очень часто для перемещения наличной валюты через границу используются физические лица, возможно, речь идет о выводе капитала».

«Хорошее местоположение позволяет привлекать как проходящий трафик, так и обслуживать постоянных клиентов», — говорится в одном из объявлений по продаже «черного» обменника. Согласно расследованию ЦБ, валюту в крупных размерах скупают одни и те же люди. И не меньше $100 тыс. за раз. «Ъ FM» анонимно связался с одним из «черных» трейдеров.

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Оказалось, что крупную сумму в Москве можно обменять в течение часа и без всяких документов: «Можем сделать даже онлайн-перевод, либо если не хотите перевод, с карты снимать деньги и вам отдавать. Либо, если у вас есть машинка, проверять без проблем. Лично нам бумаги не особо нужны, вы можете переводить, я могу наличные брать в Москве и наличные отдавать. Максимально можно рассчитывать в районе 2−3 млн руб. в неделю».

Между тем ЦБ установлены строгие правила обмена: без документов в банке можно купить валюту на сумму до 40 тыс. руб., паспорт просят предъявить до 100 тыс.. Все что выше — плюс ИНН, адрес работы и местожительства, и самое главное, нужно указать источник происхождения средств.

В Москве, как говорят финансисты, «черных» обменников почти не осталось. Они переехали на Кавказ. Но и там на них объявили охоту, отмечает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский: «Смотрите, что творится сейчас в Дагестане, насколько там сейчас наводит порядок Васильев, губернатор, сколько отозвали лицензий «южных» банков. Именно поэтому они обратно вернулись все в Москву.

Банковский рынок России сокращается. За последние полтора года 400 с лишним лицензий было отозвано, и мелких банков, которые предоставляют эти услуги франшизы обменным пунктам, когда любой человек мог просто прийти и договориться о том, что он открывает, например, на Тверской обменник под крышей какого-то банка. А этот рынок исчезает. Алексей Вязовский вице-президент компании «Золотой монетный дом»

Однако подпольный обменный бизнес уже нашел лазейку на случай закрытия операционных касс. И предлагает купить и продать валюту онлайн, причем можно даже стать партнером бизнеса. Создаете профиль в Instagram, и по реферальной ссылке подписчики попадают на «черный» сайт обмена валюты. За каждого человека платят по 3 руб. ЦБ, возможно, и до них доберется со временем.

Главное, чтобы это не сказалось на официальном рынке обмена, которым пользуются обычные россияне, говорит президент инвестгруппы «Москвоские партнеры» Евгений Коган: «Надо бороться с отмыванием капитала, с серыми схемами, мифическими обменниками. Но боюсь только одного: как бы в борьбе за все это спреды на покупку или продажу валют не стали у нас, как в Европе — в Европе разница составляет 10%, иногда 20%. Сегодня в наших “белых”, официальных обменниках можно купить-продать валюту со спредом 0,5%, 1% — максимум».

Эксперты уверены в одном: полностью задавить «черный» рынок обмена валюты невозможно. Слишком большой спрос. Только один пример. По данным анонимных источников «Ъ FM», через такие операционные кассы валюту покупает и непризнанная ДНР.