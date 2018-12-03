Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Браво РФ: реакция мира на конфликт в Азовском море в комментариях
Уникальный «Запорожец» продают всего за $4 900
Москвичи смогут выбрать питание для детей в школе через портал мэра
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Куда поехать на Новый год?Тройка маршрутов для недорогого автопутешествия
Браво, Россия: реакция мира на ситуацию в Азовском море
В Турции прокомментировали инцидент на Азове
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне
16-летняя дочь Евгения Осина снимется в кино
Мамаев, сидящий в СИЗО, предал молодую жену - СМИ
Названа причина спешного отъезда Трампа с саммита
В РФ выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы
Кадыров отреагировал на решение Порошенко
Подлодка “убийца континентов” РФ уничтожит за 9.5 тысяч км
Этническая ОПГ застрелила тренера за отказ платить
Путин принял решение, касающееся отмененной Трампом встречи
Госдеп: за решением США стоит мощный сигнал Путину
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
22:27 (мск), источник: Газета.Ру

Доллар упал: Америку ждет тройной дефицит

Доллар снова в опале. Американской валюте предсказывают снижение на 30% и потерю статуса резервной валюты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что доллар продолжит дешеветь, но уйти от американской валюты в расчетах так и не удастся.

Наверх
ЦБ: $ 66.2921   -0.24 € 75.3874   -0.36 ММВБ: $ 66.5375   -0.41 € 75.4375   -0.29
Источник: Reuters

Доллару пророчат скорый обвал. Курс американской валюты снижается и некоторые экономисты предполагают, что американскую валюту ждет скорый крах.

Так, недавно основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что, курс доллара обвалится на 30% в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты — и это станет для Америки «худшим кошмаром».

Причиной обвала курса доллара, как считает Далио, может стать дальнейший рост «тройного дефицита США». Это дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и дефицит счета текущих операций.

Тройной дефицит США вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%.

В таком случае место доллара в качестве основного мирового резервного актива займут другие валюты, заявил эксперт.

Как отметил на прошлой неделе во время форума «Россия зовет!» президент России Владимир Путин, Россия вынуждена идти по пути дедолларизации, так как американская валюта сама «уходит от нас».

У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас.
Владимир Путин
президент РФ

По словам Владимира Путина, «рано или поздно это осознание придет, но пока мир сталкивается с подобными явлениями, будет осуществляться поиск альтернативных расчетов и накопления резервов».

«Мы это уже делаем, как и многие другие страны», — добавил президент.

План дедолларизации
28 ноябряПутин: у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас
22 ноябряАлексей Кудрин: доллар нам необходим, потому что рубль нестабилен
12 ноябряWSJ: Россия сократила роль доллара в своей экономике

Так, согласно данным Минфина США на 1 октября 2018 года, инвестиции России в гособлигации США составили $14,419 млрд. При этом пик российских вложений в гособлигации США был достигнут в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд.

При этом «подливает масла в огонь» политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Читайте также
Деньги на Марс и специальные проценты для мигрантов

Как заявил на прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл, до конца цикла повышения ставки рефинансирования осталось недолго.

Джером Пауэлл занял пост председателя ФРС в начале этого года. С тех пор ставки поднимались три раза, и ожидается, что в декабре они снова будут повышены. На заседании в сентябре ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2−2,25% годовых.

Повышение ставки увеличивало желание инвесторов вкладываться в активы США. На мировых рынках росли риски, а разница в процентных ставках в развивающихся странах и США привело к росту спроса на американские активы.

В результате заявления о прекращении цикла повышения ставок доллар снизился к основным валютам на один процент, комментирует Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не ожидают «скорого падения» доллара.

Доллар просуществует еще не одну сотню лет, и все это время будут вестись разговоры о его скорой кончине. Между тем США, как и прежде, будет наращивать потолок госдолга, и экономика США продолжит «расти в долг».
Илья Жарский
управляющий партнер экспертной группы Veta

«Тем более что после саммита G20 стало известно о том, что торговая война с Китаем, которую все считали спусковым крючком для начала масштабного кризиса в США, откладывается», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Большая двадцатка в Аргентине
13:31 (мск)Песков прокомментировал рукопожатие Путина и саудовского кронпринца на саммите G20
1 декабряПутин нарисовал для Макрона и Меркель схему произошедшего в Керченском проливе
1 декабря«На фоне Путина, Трамп — любитель»: что говорят в США о G20

В условия, когда все говорит о том, что Америке придётся столкнуться в феврале будущего года с достаточно большими погашениями американских treasuries, «многие экономисты в очередной раз начали свою заунывную песню о крахе США и американского доллара», отмечает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Возможно, в рамках меняющегося мирового внешнеторгового оборота между основными участниками мировой торговли и экономики наступят предпосылки для частичного отказа или изменения структуры международных расчетов при товарообороте, но вряд ли Россия сможет перейти на расчеты между странами за экспорт в российских рублях, добавляет эксперт.

«Основные статьи российского экспорта имеют валютную составляющую и не всем странам импортёрам нашей продукции удобно и экономически выгодно рассчитываться за российский импорт в рублях, а для российской экономики лучше надеяться не на падение американского доллара США, а на развитие российской экономики», — говорит Роман Блинов.

Сомневаются эксперты и в том, что доллар перестанет быть резервной валютой.
Читайте также
Рубль стал самой рискованной валютой после захвата украинских кораблей

«У стран с самыми большими золото-валютными резервами большая их часть хранится в долларе и не в их интересах, чтобы он перестал быть резервной валютой. До сих пор около 80% всех мировых активов номинировано в долларах», — отмечает Альберт Кятов, ведущий аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, если отказаться от доллара как резервной валюты не получится, так же как и уйти от него в мировых расчетах, то в среднесрочной перспективе курс доллара будет снижаться.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра» на 4 декабря упал до 66,29 рублей.

При этом эксперты считают, что он может на некоторое время снизиться до 64−54 рублей за американскую валюту.
Читайте также
Взялись за старое: Россия покупает бумаги США

«Связано это с восстановлением спроса на рисковые активы из-за перемирия в торговой войне. Начали высвобождаться деньги из казначейских облигаций США и других защитных активов, которые затем пошли на скупку акций внутри США и покупку долговых ценных бумаг развивающихся стран. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем рост курс рубля, поскольку в страну “заходит” капитал извне», — говорит Альберт Кятов.

Дональд Трамп отложил введение пошлин против Китая на 90 дней, что окажет давление на американскую валюту, соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Впрочем, долго падать относительно рубля американская валюта не будет, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В частности, эксперт опасается снижения стоимости цен на нефть и введения санкций против России.

«В паре с рублем доллар почти гарантированно преодолевает отметку 70 рублей, кроме внешних факторов, этому будет способствовать закупка валюты Минфином в резервные фонды, ослабление бюджета в связи с низкой стоимость нефти», — считает Антонов.

 Уже не до России: кто мешает Трампу
Порошенко все еще жалуется, что Путин не говорит с ним по телефону
Порошенко объяснил, почему корабли направили в Керченский пролив
Директор Ротару объяснил ее отказ от всех выступлений в России
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Ребенок возглавил рейтинг блогеров с самым высоким заработком
Кириенко: Количество волонтеров в России выросло в два раза
Песков объяснил рукопожатие Путина и саудовского принца
Спорт
«Зенит» проиграл в Туле: «Арсенал» забил лидеру четыре гола Полный провал Питера
Hi-Tech
Боевой вертолет будущего попал на видео Российская армия станет сильнее
Авто
На «Гранты», «Калины» и «Приоры» ставили «не те» рули Росстандарт согласовал программу мероприятий по проведению добровольного отзыва 1 716 автомобилей марки Lada
Кино
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018» Звезды позировали в компании с символами наступающего года
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Дети
60-летний Валерий Сюткин готовится снова стать отцом У певца есть трое взрослых детей
Леди
5 причин, почему ты проверяешь «инсту» бывшего Ну признайся, подглядываешь? По привычке? Или чувства не остыли?
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь