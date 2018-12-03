ЦБ не против знать о крупных сделках на валютном рынке заранее

Источник: РИА "Новости"

Создание специального «канала коммуникации» обсуждалось в рамках дискуссии о кодексе добросовестного поведения участников рынка, указывает Reuters. Созданием российской версии глобального валютного кодекса регулятор занимался вместе с Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и ассоциацией ACI Russia.

Идея создания специального канала коммуникации возникла после обсуждения кейса с трейдером HSBC Марком Джонсоном, указывает агентство. Джонсон был осужден на два года за front-running: он совершал сделки в преддверии крупного клиентского поручения. Кроме того, при обсуждении кодекса упоминалась и сделка «Роснефти»: компания в конце 2014 г. разместила облигации на 625 млрд руб., чем вызвала распродажу российской валюты. «Роснефть» тогда указывала, что ни один рубль не был конвертирован в валюту.

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Случай с трейдером HSBC обсуждался на совете НФА — ACI Russia, следует из протокола заседания. Его участники отметили «необходимость установить коммуникацию с ЦБ для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых может существенно повлиять на цену».

ЦБ указывал, что «за рубежом есть предложения о практике информирования регуляторов о крупных клиентских поручениях в рамках таких сделок», сообщил агентству директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях: «Это не было предложение для нашего рынка».

Такой вариант обсуждался летом, однако с тех пор к нему не возвращались, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением этой идеи. Не знает о возобновлении обсуждения этой идеи и другой собеседник «Ведомостей», участвовавший в переговорах.

Собеседник Reuters говорит, что решение о создании специального канала коммуникации не принято, идея обсуждалась и еще будет обсуждаться. «Решение вероятно только не раньше следующего года», — говорит собеседник агентства.