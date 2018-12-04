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03:05 (мск), источник: Ведомости

Качество и вкус пива в России могут измениться

Требования к качеству пива в России могут измениться — такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения документа.

Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС — т. е. не только Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении, но и России. Со стороны России за разработку нового регламента отвечает Минфин, отметил представитель ЕЭК. «Минфин дал замечание по этому пункту документа», — ответил представитель министерства на вопрос о пиве, но в чем заключается замечание, не сказал.

Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это, объясняет человек, знакомый с позицией Минфина.
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Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям — они могут добиться существенной экономии на производстве, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения нового регламента. Транснациональные компании участвовали в обсуждении, каково должно быть содержание солода в пиве, и поддержали предложение уменьшить норму, сообщили представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes (их общая доля на российском рынке — около 70%). Основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его, знает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Крупные пивовары не связывают новый технический регламент с экономией на производстве или снижением качества пива. Некоторые из несоложеных материалов — экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна — дороже солода, уверят представитель «Балтики» Алексей Кедрин. Пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива, радуется за потребителей представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Его поддерживает представитель Heineken Кирилл Болматов: большее содержание риса позволит создать пиво, близкое к азиатским сортам, а кукурузы — к американским.

Розничная цена пива не изменится, полагает Дурдыев.
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Содержание не менее 80% соложеного материала в пиве — избыточное ограничение, ни в одной европейской стране с развитой пивной культурой нет таких ограничений, подчеркивает Кедрин. Несправедливо, сетует Дурдыев, что всемирно распространенные сорта пива вроде Hoegaarden или Miller из-за избыточных ограничений называются в России пивными напитками. Есть пивовары, выпускающие пиво на 100% из солода, а есть те, кто и сейчас использует только 50−60% солода, говорит исполнительный директор «Авангард-агро» (крупнейший производитель солода в России) Андрей Кичигин. Продукт последних станет называться пивом, а не пивным напитком, на бизнесе производителей солода это никак не скажется, уверяет он.

Претензии к качеству пива и сырья в России предъявляло Роскачество: 5 из 40 брендов имели пониженную концентрацию общего азота, что может говорить о пониженном содержании или низком качестве солода. В «Балтике» эти выводы комментировали так: в обязательном для пивоваров ГОСТе подобного показателя нет, Роскачество само связало его с качеством напитка.

Проследить за качеством пива пока нельзя — нет методик контроля количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов, сетует представитель Роскачества.

Новый технический регламент меняет подход не только к пиву. Он вводит в оборот новые виды алкоголя, которых в российском законодательстве сейчас не существует: аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения и проч.

Сидр, пуаре и медовуха отнесены техническим регламентом к категории слабоалкогольных напитков брожения — но такого понятия в российском законодательстве также нет, удивляется член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Появляются также ароматизированные и фруктовые сидры, которые можно выпускать из любого фруктового сырья, с использованием вкусоароматических добавок, хотя рецептура сидра предполагает содержание не менее 85% сырья из яблок.

У производителей сидра в России есть льготы, напоминает Небольсин: производство не лицензируется, используется упрощенный порядок учета производства и оборота. Изменениями в техническом регламенте могут воспользоваться недобросовестные производители слабоалкогольных коктейлей, беспокоится он: желая сэкономить на уплате акциза, они будут выпускать псевдосидры с использованием красителей, добавок и спирта. Технический регламент допускает использование ароматизаторов в пивных напитках, а это затруднит борьбу государства со слабоалкогольными напитками (джин-тоник, ром-кола и проч.), продающимися под видом пивных.

Как изменится российское законодательство, если технический регламент будет принят, представитель Минфина не ответил. Нормы ЕАЭС преобладают над нормами, действующими в странах — членах ЕАЭС, напоминает партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков: российское законодательство должно измениться в соответствии с новым техническим регламентом и если страна не успела поменять законы, то она обязана перейти на международные нормы по истечении переходного периода.

Переходный период — два года, сказано в проекте регламента.

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