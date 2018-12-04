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07:05 (мск), источник: Российская газета

Китай и США могут поддержать рубль

Рынок будет внимательно наблюдать за дискуссией по изменению условий сделки ОПЕК+ 6 декабря, подчеркнул руководитель направления по анализу рынков УК «Ингосстрах-инвестиции» Валентин Журба.

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Источник: РИА "Новости"

Если страны решат сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки или более, это может ускорить разворот котировок вверх, предпосылки для которого сформировались ранее, считает он.

По мнению аналитика, временная пауза в торговой войне между США и Китаем, объявленная на саммите «Большой двадцатки» (Вашингтон не повысит с 1 января пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров), дает шанс на некоторое подобие «рождественского ралли» на развивающихся рынках.

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«Стороны далеки от конкретных договоренностей, но сам факт продолжения переговоров является позитивным. Конечно, это благоприятно и для валют развивающихся стран, но в случае с Россией рубль все время будет двигаться с оглядкой на возможные санкции», — говорит Журба.

Позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски, соглашаются аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться положительными трендами, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным, полагают они.

По их мнению, краткосрочными ориентирами по курсу доллара выступят отметки 66−66,8 рубля. Базовым вариантом на ближайшие дни станет движение в районе 66−68 рублей за доллар, считает Журба.

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