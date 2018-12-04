Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят

По информации издания, формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019—2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.

Новая методика предлагает все цены на зарубежные препараты определять исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных государствах.