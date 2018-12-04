Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят
Принятие новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению цен на лекарства в России. Об этом сообщает РБК.
Принятие новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению цен на лекарства в России. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019—2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.
В Минздраве рассказали, что в список стран попали государства, «имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».
Новый документ предусматривает и коэффициенты снижения стоимости дженериков — каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата.
В перечень ЖНВЛП попадают 616 лекарственных веществ. Цены на них устанавливает государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.
Читайте также: