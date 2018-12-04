Счетная палата заявила об убыточности системы реализации конфиската
Система реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, является неэффективной и убыточной, сообщила
Система реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, является неэффективной и убыточной, сообщила
По данным ведомства, Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискатом
Учет в информационной системе, по мнению аудиторов, также ведется ненадлежащим образом.
При этом ведомство зачастую не обладает достоверной информацией о характеристиках полученного имущества, подавляющее большинство которого поступает без документации, необходимой для его реализации. Достоверность оценочной стоимости у аудиторов также вызвала сомнение.
Проверка показала, что на реализацию ведомство направляет менее 1% изъятого в собственность государства имущества. В 2017—2018 годах реализацию проводили только 34 территориальных органа Росимущества — 63% от их общего числа.
При этом расходы на хранение имущества превысили доходы от его реализации. В прошлом году они составили 222 млн руб. и 180 млн руб., в I полугодии текущего года — 62 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.