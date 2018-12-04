Счетная палата заявила об убыточности системы реализации конфиската

По данным ведомства, Росимущество не может эффективно распоряжаться конфискатом из-за отсутствия необходимого правового регулирования. Основные нормативные документы в этой сфере либо уже потеряли актуальность, либо еще не были приняты. По мнению аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, правовая неопределенность возникает на всех этапах работы с имуществом — от его приема до уничтожения.

Территориальные органы Росимущества неоднократно допускали нарушения в бухгалтерском учете и не проводили оценку имущества, которое поступило в ведомство без указания стоимости.

Учет в информационной системе, по мнению аудиторов, также ведется ненадлежащим образом.

При этом ведомство зачастую не обладает достоверной информацией о характеристиках полученного имущества, подавляющее большинство которого поступает без документации, необходимой для его реализации. Достоверность оценочной стоимости у аудиторов также вызвала сомнение.

Проверка показала, что на реализацию ведомство направляет менее 1% изъятого в собственность государства имущества. В 2017—2018 годах реализацию проводили только 34 территориальных органа Росимущества — 63% от их общего числа.