Солнечная вспышка сожжет $2 трлн, а ВВП скажут «прощай»

Источник: Александр Петросян / Коммерсантъ

ЕС простит все долги. В Германии начнется экономический спад. Apple выкупит Tesla у Илона Маска. В мире будет введен единый транспортный налог. Всемирный банк и МВФ прекратят измерять ВВП. Солнечная вспышка класса Х вызовет хаос и приведет к убыткам на $2 трлн. Британский фунт упадет до стоимости американского доллара. По мнению аналитиков датского Saxo Bank, вероятность этих событий невелика. Тем не менее они обладают огромным потенциалом нарушить существующий порядок.

Эксперты и аналитики датской Saxo Bank Group представили во вторник, 4 декабря, свои традиционные «шокирующие предсказания» — маловероятные, но тем не менее не совсем невозможные события, которые, если произойдут, вызовут серьезные последствия для всего мира. Эксперты предупредили, что хотя это и не является официальным рыночным прогнозом Saxo, многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления этих событий как пренебрежимо малую.

Мы публикуем «шокирующие предсказания» вот уже больше десяти лет и полагаем, что нынешний список не только шокирует, но и интригует, побуждая инвесторов мыслить более широко, чем обычно. Стин Якобсен главный экономист Saxo Bank

На внеочередных парламентских выборах в Великобритании оппозиционная лейбористская партия одерживает убедительную победу, а ее лидер Джереми Корбин формирует новое правительство, опираясь на подавляющее большинство в Палате общин.

Получив мандат на самые смелые реформы, премьер-министр Корбин в лучших традициях европейских социалистов начинает осуществлять политику «выжженной земли», направленную на искоренение разительного неравенства в обществе.

Предприятия ЖКХ, энергокомпании и железные дороги снова национализируются. Правительство вводит первый в истории страны прогрессивный налог на недвижимость, а от Банка Англии требует поддержать финансирование нового «народного количественного смягчения», или безусловного базового дохода. Начинается скачкообразный рост инфляции, инвестиции сокращаются, а состоятельные иностранцы бегут из страны вместе со своими капиталами. Все это приводит к установлению впервые в истории паритета курса британской и американской валют. £1 будет стоить $1.

Германия, на протяжении десятилетий бывшая мировым экономическим лидером, вступает в полосу проблем. Причина — трудности в освоении новейших технологий, существовавшие давно, однако до последнего времени остававшиеся незаметными. Жемчужина экономики страны — автомобильная промышленность, на которую приходится 14% ВВП, перестает оправдывать ожидания. Вместо 100 млн автомобилей, которые будут проданы в 2018 году, в 2019 будет продано лишь 81 млн, что всего на 2% больше, чем в 2017 году. Соответственно, годовые темпы роста оказываются ниже, чем те, что фиксировались, начиная с 2000-х годов, — 5−10%.

К 2040 году 55% продаж новых машин по всему миру и 33% автопарка будут составлять электромобили.

Но, по мнению Saxo Bank, Германия лишь начинает переход на электромобили, отставая на многие годы, а ужесточение американских пошлин не улучшит положения немецкого экспорта или цепочек поставки. Как следствие, уже в третьем квартале 2019 году в Германии начинается экономический спад.

Когда Илон Маск публиковал твит о том, что он может выкупить акции Tesla по $420 за штуку, он вряд ли предполагал, что Saxo Bank «предложит» Apple их еще дороже — по $520.

По мнению аналитиков банка, компания Apple понимает, что если она хочет увеличить воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим рубежом для нее станут авто, поскольку цифровые технологии все активнее проникают в автомобильную промышленность.

Признавая, что компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экосистема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, Apple начинает давить на Tesla. Она обеспечивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по $520 за акцию, и приобретает компанию по цене, которая на $100 за акцию выше, чем было указано в ошибочном твите Илона Маска.

Впрочем, аналитики Saxo Bank в этом году решили не ограничиваться шокирующими прогнозами только регионального или корпоративного характера. Несколько прогнозов носят вполне глобальный характер.

Не исключается, что на весеннем заседании руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка их главные экономисты неожиданно объявляют о своем намерении прекратить измерение ВВП.

Новость Мировая экономика входит в самый опасный период

Они утверждают, что ВВП не отражает реального воздействия на экономику низкозатратных высокотехнологичных услуг и экологических проблем, о чем свидетельствует ужасающее воздействие загрязнения на здоровье людей и на окружающую среду в Индии и многих других странах мира. Производительность же, несомненно, является одним из самых популярных, но при этом наименее изученных экономических понятий. Если какая-либо страна стремится повысить благополучие и улучшить состояние здоровья своих граждан, ей необходимо повысить производительность. Это беспрецедентное решение МВФ и Всемирного банка также символизирует отход от системы доминирования центральных банков, связанный со снижением производительности по всему миру после мирового финансового кризиса.

Только этим глобальные изменения в мире, по прогнозам банка, не ограничатся. Как известно, в этом году мир пережил один из самых жарких периодов в истории, а последние четыре года вообще стали самыми жаркими.

Аналитики Saxo Bank считают, что это вызовет панические настроения в столицах самых разных стран.

Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, станут целью нового Всемирного транспортного налога (GTT), представляющего собой всемирный налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода. Эта ставка равняется $50 за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше — средний показатель 2018 года (€15 за тонну) для европейской системы торговли квотами на выбросы. Из-за нового налога начинается рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приводит к повышению общего уровня цен. Курс акций и облигаций туристических, авиационных и судоходных компаний резко падает на фоне повышения неопределенности и замедления темпов роста. Но даже такой прогноз нельзя назвать самым шокирующим в нынешних предсказаниях Saxo Bank.

Аналитики банка считают, что в 2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, «Земле не очень везет», и на Западное полушарие обрушивается солнечная буря, уничтожая большинство оказавшихся не на той стороне планеты спутников и приводя к невероятному хаосу в зависимой от GPS транспортной сфере и в электрической инфраструктуре.

«Во сколько же это обойдется? — задаются вопросом аналитики банка и тут же отвечают: — Около $2 трлн, что, правда, примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее неблагоприятным сценарием согласно исследованию потенциальных финансовых рисков, вызываемых солнечными бурями, которое было проведено в 2013 году.

Николай Зубов, Евгений Хвостик