Солнечная вспышка сожжет $2 трлн, а ВВП скажут «прощай»
Saxo Bank представил свои традиционные «шокирующие предсказания» на будущий год.
Saxo Bank представил свои традиционные «шокирующие предсказания» на будущий год.
ЕС простит все долги. В Германии начнется экономический спад. Apple выкупит Tesla у Илона Маска. В мире будет введен единый транспортный налог. Всемирный банк и МВФ прекратят измерять ВВП. Солнечная вспышка класса Х вызовет хаос и приведет к убыткам на $2 трлн. Британский фунт упадет до стоимости американского доллара. По мнению аналитиков датского Saxo Bank, вероятность этих событий невелика. Тем не менее они обладают огромным потенциалом нарушить существующий порядок.
Эксперты и аналитики датской Saxo Bank Group представили во вторник, 4 декабря, свои традиционные «шокирующие предсказания» — маловероятные, но тем не менее не совсем невозможные события, которые, если произойдут, вызовут серьезные последствия для всего мира. Эксперты предупредили, что хотя это и не является официальным рыночным прогнозом Saxo, многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления этих событий как пренебрежимо малую.
Мы публикуем «шокирующие предсказания» вот уже больше десяти лет и полагаем, что нынешний список не только шокирует, но и интригует, побуждая инвесторов мыслить более широко, чем обычно.
На внеочередных парламентских выборах в Великобритании оппозиционная лейбористская партия одерживает убедительную победу, а ее лидер Джереми Корбин формирует новое правительство, опираясь на подавляющее большинство в Палате общин.
Предприятия ЖКХ, энергокомпании и железные дороги снова национализируются. Правительство вводит первый в истории страны прогрессивный налог на недвижимость, а от Банка Англии требует поддержать финансирование нового «народного количественного смягчения», или безусловного базового дохода. Начинается скачкообразный рост инфляции, инвестиции сокращаются, а состоятельные иностранцы бегут из страны вместе со своими капиталами. Все это приводит к установлению впервые в истории паритета курса британской и американской валют. £1 будет стоить $1.
Германия, на протяжении десятилетий бывшая мировым экономическим лидером, вступает в полосу проблем. Причина — трудности в освоении новейших технологий, существовавшие давно, однако до последнего времени остававшиеся незаметными. Жемчужина экономики страны — автомобильная промышленность, на которую приходится 14% ВВП, перестает оправдывать ожидания. Вместо 100 млн автомобилей, которые будут проданы в 2018 году, в 2019 будет продано лишь 81 млн, что всего на 2% больше, чем в 2017 году. Соответственно, годовые темпы роста оказываются ниже, чем те, что фиксировались, начиная с 2000-х годов, — 5−10%.
Но, по мнению Saxo Bank, Германия лишь начинает переход на электромобили, отставая на многие годы, а ужесточение американских пошлин не улучшит положения немецкого экспорта или цепочек поставки. Как следствие, уже в третьем квартале 2019 году в Германии начинается экономический спад.
Когда Илон Маск публиковал твит о том, что он может выкупить акции Tesla по $420 за штуку, он вряд ли предполагал, что Saxo Bank «предложит» Apple их еще дороже — по $520.
Признавая, что компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экосистема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение Apple CarPlay, Apple начинает давить на Tesla. Она обеспечивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по $520 за акцию, и приобретает компанию по цене, которая на $100 за акцию выше, чем было указано в ошибочном твите Илона Маска.
Впрочем, аналитики Saxo Bank в этом году решили не ограничиваться шокирующими прогнозами только регионального или корпоративного характера. Несколько прогнозов носят вполне глобальный характер.
Они утверждают, что ВВП не отражает реального воздействия на экономику низкозатратных высокотехнологичных услуг и экологических проблем, о чем свидетельствует ужасающее воздействие загрязнения на здоровье людей и на окружающую среду в Индии и многих других странах мира. Производительность же, несомненно, является одним из самых популярных, но при этом наименее изученных экономических понятий. Если
Только этим глобальные изменения в мире, по прогнозам банка, не ограничатся. Как известно, в этом году мир пережил один из самых жарких периодов в истории, а последние четыре года вообще стали самыми жаркими.
Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, станут целью нового Всемирного транспортного налога (GTT), представляющего собой всемирный налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода. Эта ставка равняется $50 за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше — средний показатель 2018 года (€15 за тонну) для европейской системы торговли квотами на выбросы.
«Во сколько же это обойдется? — задаются вопросом аналитики банка и тут же отвечают: — Около $2 трлн, что, правда, примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее неблагоприятным сценарием согласно исследованию потенциальных финансовых рисков, вызываемых солнечными бурями, которое было проведено в 2013 году.
Николай Зубов, Евгений Хвостик
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