Объединение пассажиров выступило против платной регистрации в аэропорту

Источник: РИА Новости

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

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«Победа» с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Авиакомпания сообщила, что вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

«Общероссийское объединение пассажиров категорически против, чтобы с пассажиров брали дополнительную плату за регистрацию в аэропорту, так как не все категории пассажиров обладают необходимыми знаниями для осуществления онлайн-регистрации или техническими средствами для регистрации», — прокомментировал Зотов.

По мнению организации, существуют категории пассажиров, которых необходимо защитить от взимания дополнительных сборов и законодательно закрепить невозможность их уплаты.