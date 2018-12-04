Иран пригрозил заблокировать экспорт нефти лидерам ОПЕК из-за санкций США

Источник: AP 2018

В связи с санкциями США Иран ранее уже грозил перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив, отделяющий Персидский залив от Аравийского моря и Индийского океана. По данным Vygon Consulting, Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак направляют через Ормузский пролив на экспорт 80%, 85% и 85% своей нефти соответственно.

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В начале сентября США ввели санкции против Ирана, под которые попали экспортные поставки иранской нефти. В то же время Белый дом предоставил временное разрешение на закупки иранской нефти восьми странам — Греции, Индии, Италии, Китаю, Тайваню, Турции, Южной Кореи и Японии. Послабления позволят им импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода.

Роухани ранее говорил, что Иран попытается противостоять санкциям. Он также предупреждал, что ограничительные меры против его страны дестабилизируют рынок нефти, а США будут жалеть о своем решении.