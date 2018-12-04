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11:50 (мск), источник: Ведомости

Иран пригрозил заблокировать экспорт нефти лидерам ОПЕК из-за санкций США

Если США не позволят Ирану продавать нефть, то ее экспорт из Персидского залива будет заблокирован для всех стран. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters. Прибрежными странами Персидского залива, помимо Ирана, являются государства Аравийского полуострова — лидер ОПЕК Саудовская Аравия и другие крупнейшие члены нефтяного картеля — Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, а также Катар, Кувейт и Бахрейн.

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Источник: AP 2018

В связи с санкциями США Иран ранее уже грозил перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив, отделяющий Персидский залив от Аравийского моря и Индийского океана. По данным Vygon Consulting, Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак направляют через Ормузский пролив на экспорт 80%, 85% и 85% своей нефти соответственно.

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В начале сентября США ввели санкции против Ирана, под которые попали экспортные поставки иранской нефти. В то же время Белый дом предоставил временное разрешение на закупки иранской нефти восьми странам — Греции, Индии, Италии, Китаю, Тайваню, Турции, Южной Кореи и Японии. Послабления позволят им импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода.

Роухани ранее говорил, что Иран попытается противостоять санкциям. Он также предупреждал, что ограничительные меры против его страны дестабилизируют рынок нефти, а США будут жалеть о своем решении.

В понедельник представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили допустил, что цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, если нефтяной картель и другие крупнейшие экспортеры углеводородов не ограничат добычу. Сам Иран не намерен существенно сокращать нефтедобычу пока против страны действуют санкции.

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