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13:54 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о будущем транзита газа через Украину

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину может продолжаться и после запуска «Северного потока — 2», но это зависит от Киева, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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На просьбу журналистов прокомментировать заявление Ангелы Меркель о необходимости продолжать транзит через Украину, Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу.

«Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию “Северного потока — 2” не идет. Собственно, этот транзит — он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны», — отметил представитель Кремля.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря из России до Германии. Его прокладывают рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, однако она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.
Путин неоднократно заявлял, в том числе по итогам встречи с Меркель в мае, что транзит продолжится при экономической целесообразности.

В «Газпроме» также многократно говорили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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