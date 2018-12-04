Песков рассказал о будущем транзита газа через Украину

На просьбу журналистов прокомментировать заявление Ангелы Меркель о необходимости продолжать транзит через Украину, Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно озвучивал свою позицию по этому вопросу.

«Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию “Северного потока — 2” не идет. Собственно, этот транзит — он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны», — отметил представитель Кремля.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря из России до Германии. Его прокладывают рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, однако она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Путин неоднократно заявлял, в том числе по итогам встречи с Меркель в мае, что транзит продолжится при экономической целесообразности.