ЦБ отказался подстраховываться на случай обвала рубля

Источник: Reuters

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЦБ обсуждает с крупнейшими игроками валютного рынка создание «канала коммуникации», по которому будет поступать информация о крупных клиентских поручениях на закупку валюты, способных существенно повлиять на курс рубля.

Идея возникла, когда представители Банка России на встрече с участниками рынка обсуждали случай с трейдером HSBC, Марком Джонсом. Он получил к двум года тюрьмы за создание и использование схемы, в которой трейдер выполнял серию сделок на валютном рынке в преддверии клиентского поручения, чтобы получить прибыль. Это манипулирование ценой получило название front-running.

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В протоколе заседания было указано, что участники отметили «необходимость установить коммуникацию с Банком России для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых в складывающихся на рынке условиях может существенно повлиять на цену».

Как позднее уточнили в пресс-службе Банка России, это было обсуждения в рамках конкретного кейса и речь не шла «о подобном предложении для нашего рынка».

В конце ноября ЦБ обратил внимание, что клиенты российских банков чаще стали покупать большие объемы иностранной валюты в нелегальных целях: для снабжения подпольных обменников или отмывания денег. В своем письме регулятор предупредил банки об опасности подобных сделок и пригрозил мерами вплоть до отзыва лицензий.