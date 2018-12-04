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14:02 (мск), источник: Ведомости

Гендиректор «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России

Система подготовки пилотов в России «полностью развалена», заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК. По его словам, существующие летные училища выпускают мало специалистов, а потребность в них при увеличении пассажиропотока будет только расти.

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Источник: Reuters

Калмыков обратил внимание на несколько проблем в действующей системе. Подготовить пилота очень дорого, и «Победа» делает это за свой счет, заключая с будущими специалистами ученические договоры, по которым они обязаны отработать в компании пять лет после обучения. Однако, например, студенты июньского выпуска Ульяновского училища до сих пор не могут прийти в «Победу», рассказал Калмыков: им не выдают дипломы, поскольку они не отлетали нужное количество часов из-за нехватки самолетов.

«Государство потратило огромные деньги на их подготовку, чтобы они летали на кукурузниках. Мы готовы теперь вкладывать огромные деньги, чтобы переучить их с кукурузников на магистральный самолет, но не можем этого сделать, потому что на последнем этапе что-то сбоит, дипломы не выдают», — недоумевает Калмыков. Также топ-менеджер отметил проблемы с отдельными образовательными учреждениями. Например, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации вынуждены идти в армию после окончания вуза, поскольку в нем нет военной кафедры, а после армии им вновь придется получать нужные допуски.

Представитель Росавиации заявил РБК, что в учебных заведениях будущие пилоты обучаются летать не на «кукурузниках», а на современных самолетах.

Одной из острейших проблем в области пассажирских авиаперевозок является низкий уровень зарплат инструкторов в учебных заведениях. По данным Росавиации, если в авиакомпаниях инструктора зарабатывают до 500 000 руб., то в учебных заведениях — от 45 000 до 60 000 руб. Недовольство зарплатой также выражали пилоты. Летом 2017 г. гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщал, что пилоты стали массово уходить в азиатские авиакомпании из-за более высоких зарплат. На июнь 2018 г. государственному авиаперевозчику не хватало более 60 командиров воздушных судов, и компания объявила о найме пилотов из Минобороны. В свою очередь авиакомпании «Победа» и «Россия», входящие в группу «Аэрофлота», запросили квоты на иностранных пилотов. Савельев также жаловался на завышенные требования к здоровью пилотов.

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