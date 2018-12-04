Гендиректор «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России

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Калмыков обратил внимание на несколько проблем в действующей системе. Подготовить пилота очень дорого, и «Победа» делает это за свой счет, заключая с будущими специалистами ученические договоры, по которым они обязаны отработать в компании пять лет после обучения. Однако, например, студенты июньского выпуска Ульяновского училища до сих пор не могут прийти в «Победу», рассказал Калмыков: им не выдают дипломы, поскольку они не отлетали нужное количество часов из-за нехватки самолетов.

«Государство потратило огромные деньги на их подготовку, чтобы они летали на кукурузниках. Мы готовы теперь вкладывать огромные деньги, чтобы переучить их с кукурузников на магистральный самолет, но не можем этого сделать, потому что на последнем этапе что-то сбоит, дипломы не выдают», — недоумевает Калмыков. Также топ-менеджер отметил проблемы с отдельными образовательными учреждениями. Например, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации вынуждены идти в армию после окончания вуза, поскольку в нем нет военной кафедры, а после армии им вновь придется получать нужные допуски.

Представитель Росавиации заявил РБК, что в учебных заведениях будущие пилоты обучаются летать не на «кукурузниках», а на современных самолетах.