Цена нефти Brent сформировала «смертельный крест» перед встречей ОПЕК+

Источник: AP 2018

«Техническая картина на графиках динамики стоимости нефтяного фьючерса марки Brent действительно сформировала понижательный сигнал “смертельный крест”. Обе скользящих средних котировок нефтяных фьючерсов — и экспоненциальная, и простая свидетельствуют об этом. 50-дневная и 200-дневная скользящая пересеклись, причем 50-дневная пошла ниже 200-дневной», — прокомментировал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Инфографика Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) История, структура и функции международного картеля, объединяющего большинство ведущих стран–экспортеров нефти (ОПЕК).

Нисходящий тренд на рынке нефти длится с начала октября, но в текущий момент «быки» пытаются взять реванш, считает эксперт. «Так, цена краткосрочно корректируется вверх и нацелена на уровень сопротивления 63,5 доллара за баррель, закрепление выше которого вернет цены в повышательный тренд. При этом “быкам” необходимо удержать цену выше поддержки в районе 62,5 доллара за баррель. Это поможет вернуть покупателей, закрывающих короткие позиции и станет стимулом для роста в район 63,5 доллара», — сказал Зварич.

Фундаментальные факторы говорят пока в пользу возобновления роста — ожидания решений о сокращении добычи странами ОПЕК+, которые могут состоятся во второй половине текущей недели поддерживают локальную коррекцию нефтяных котировок вверх, заключил он.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря в Вене, на 6 декабря намечена встреча министров стран-членов ОПЕК, а на 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.