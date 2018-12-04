Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков назвал причину бедности россиян
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась: заявление из ФРГ
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
Елизавета Боярская показала заметно подросший живот накануне родов
Киркоров устроил грандиозный праздник в честь 7-летия дочки (фото)
Дети Табакова, Козловский, Куриленко на премии в Лондоне
Лещенко раскритиковал Крида и других молодых звезд в телешоу
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги
Состояние владельца «Спартака» выросло на 1,82 млрд долларов
Россияне потребовали у Путина отставки губернатора
Ситуация вокруг "Северного потока-2" накалилась
СМИ: На российских вертолетах используют “невозможное” оружие
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Пескова попросили прокомментировать исчезновение катеров Украины
Российского актера сняли с самолета
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
18Погромы в Париже
18:45 (мск), источник: РИА Новости

Цена нефти Brent сформировала «смертельный крест» перед встречей ОПЕК+

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Технический анализ графика нефтяных котировок марки Brent сигнализирует о «медвежьем» давлении на рынке, поскольку на нем сформировалась фигура «смертельный крест», свидетельствуют данные торгов.

Наверх
Источник: AP 2018

«Техническая картина на графиках динамики стоимости нефтяного фьючерса марки Brent действительно сформировала понижательный сигнал “смертельный крест”. Обе скользящих средних котировок нефтяных фьючерсов — и экспоненциальная, и простая свидетельствуют об этом. 50-дневная и 200-дневная скользящая пересеклись, причем 50-дневная пошла ниже 200-дневной», — прокомментировал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Инфографика
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)История, структура и функции международного картеля, объединяющего большинство ведущих стран–экспортеров нефти (ОПЕК).

Нисходящий тренд на рынке нефти длится с начала октября, но в текущий момент «быки» пытаются взять реванш, считает эксперт. «Так, цена краткосрочно корректируется вверх и нацелена на уровень сопротивления 63,5 доллара за баррель, закрепление выше которого вернет цены в повышательный тренд. При этом “быкам” необходимо удержать цену выше поддержки в районе 62,5 доллара за баррель. Это поможет вернуть покупателей, закрывающих короткие позиции и станет стимулом для роста в район 63,5 доллара», — сказал Зварич.

Фундаментальные факторы говорят пока в пользу возобновления роста — ожидания решений о сокращении добычи странами ОПЕК+, которые могут состоятся во второй половине текущей недели поддерживают локальную коррекцию нефтяных котировок вверх, заключил он.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря в Вене, на 6 декабря намечена встреча министров стран-членов ОПЕК, а на 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Стоимость нефти к 13.26 мск повышалась на 2,8%, до 63,42 доллара за баррель по марке Brent.

Следите за развитием темы «Обвал на нефтяном рынке.»
 Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину на саммите G20
Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2019 год
Всемирный банк считает неисполнимым майский указ Путина
Как выглядят самые лучшие пляжи 2018 года (фото)
«Желтые жилеты» отвергли предложенные властями Франции меры
ЦБ предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке
Forbes назвал самую влиятельную женщину года
Спорт
В РПЛ введут VAR: итоги общего собрания клубов премьер-лиги А Суперкубок России могут провести за рубежом
Hi-Tech
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото) Как ее пропустили вообще?
Авто
При покупке ОСАГО будет ждать сюрприз (для некоторых неприятный) В России заработало бюро страховых историй: вся история клиента страховой компании хранится за последние 3 года
Кино
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы Звезда популярного ситкома призналась, что не чувствует себя состоявшейся актрисой
Недвижимость
Почему москвичи ненавидят жить в центре
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Где хранить то, что нужно скрыть
Популярные темы на «Детях»
Игра закончена, погасли свечи. Результаты конкурса рассказов 487
Светская жизнь - 20 404
о непрочитанных книгах спрошу 205
Удобство или резервация? 164
Леди
Что подарить мужчине на Новый год – 43 идеи Подарки родителям и лучшим подругам закуплены, осталось самое сложное – придумать, что подарить своему мужчине
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь