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14:42 (мск), источник: Ведомости

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК по сокращению нефтедобычи

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ готова сократить нефтедобычу на 140 000 барр. в сутки, однако другие участники сделки требуют от Москвы уменьшить добычу на 250 000 — 300 000 барр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные российские источники.

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Источник: Reuters

Два собеседника агентства в ОПЕК рассказали, что нефтеэкспортеры обсуждают пропорциональное сокращение добычи для каждой страны на 3−3,5% к уровням октября без каких-либо исключений для отдельных государств. «Пока эти основные критерии не будут приняты, ОПЕК может некоторое время потерпеть падение цен на нефть, если организация решит отложить принятие решения о сокращении добычи на один-два месяца», — сказал один из источников.

Страны ОПЕК и не входящие в картель экспортеры нефти обсудят сокращение добычи на встрече в Вене 5—7 декабря.

Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение нефтедобычи не менее чем на 1,3 млн барр. в день, подтвердили Reuters четыре источника. Они добавили, что сопротивление России значительному сокращению добычи до сих пор являлось основным камнем преткновения.

Крупнейший нефтеэкспортер ОПЕК Саудовская Аравия настаивала на резком сокращении добычи с января, однако на позицию королевства влияют заявления президента США Дональда Трампа, который призвал не уменьшать добычу для поддержания низких цен на нефть. Как отмечает Reuters, это может повлиять на сделку ОПЕК+, учитывая политический кризис вокруг убийства в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи.

Тайна убийства саудовского журналиста
3 декабряNYT: саудовские власти следили за Хашкаджи с помощью израильской компьютерной программы
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Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия согласилась снизить добычу максимум на 150 000 барр. в день, что не устроило Саудовскую Аравию, которая настаивает на более «равноправном партнерстве».

Читайте также: Катар объявил о выходе из ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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