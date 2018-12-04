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17:51 (мск), источник: ТАСС

Долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совокупный объем задолженности россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

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Источник: Reuters

Это значение превышает предыдущий максимум, зарегистрированный в конце 2014 года, указывают эксперты.

Структура кредитов населению за последние десять лет изменилась: долги по валютным кредитам почти исчезли, и доля рублевых кредитов составляет 99,3%.

Эксперты также отмечают возобновление роста доли ипотечных кредитов. «В России доля рублевых ипотечных кредитов росла быстрыми темпами в 2008 году, после чего оставалась стабильной вплоть до 2014 года», — говорится в докладе. С 2014 года доля ипотечных кредитов вновь начала расти и в настоящее время достигла 42,5% от общей задолженности населения. В то же время доля ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте, сократилась в России «до незначительных величин».

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