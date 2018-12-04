Долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума

Эксперты также отмечают возобновление роста доли ипотечных кредитов. «В России доля рублевых ипотечных кредитов росла быстрыми темпами в 2008 году, после чего оставалась стабильной вплоть до 2014 года», — говорится в докладе. С 2014 года доля ипотечных кредитов вновь начала расти и в настоящее время достигла 42,5% от общей задолженности населения. В то же время доля ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте, сократилась в России «до незначительных величин».